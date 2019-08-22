Почему в августе 2019 года два Новолуния и чем это может быть опасно

Ученые доказали, что фазы Луны влияют на энергетику человека. Некоторые астрономические явления отражаются на жизни людей сильнее обычного. Именно это и происходит в августе 2019 года из-за двух Новолуний.

Почему в августе два Новолуния

Дело в том, что полный лунный цикл длится менее 31 дня, а если быть точными, то 29 с половиной дней. Последняя и первая лунная фаза, она же самая короткая, — это Новолуние. В этот момент Луна обновляет свою энергетику и вступает в фазу роста.

Поскольку в лунном месяце чуть более 29 дней, а в календарном — 31 или 30, то иногда получается так, что Луна проходит все свои фазы и успевает обновиться еще раз в конце календарного месяца. Именно это мы и будем наблюдать в августе этого года.

Опасности и положительные стороны двух Новолуний

Астрологи отмечают, что два Новолуния в одном месяце могут быть опасными, но это происходит не всегда. Обновление Луны — это пограничная фаза, соединяющая конец и начало. Август — конец лета, а сентябрь — начало осени, поэтому в этот раз двойное Новолуние будет довольно благоприятным.

Астрологи считают, что два Новолуния, произошедшие в один месяц, вносят некий диссонанс в жизнь людей. На протяжении всего августа это будет отражаться на принятии решений. Делать выбор будет намного сложнее, потому что интуиция ослабнет.

Первое Новолуние прошло под эгидой Льва 1 августа, а второе будет в Знаке Девы 30 числа. Первое задало эмоциональный тон всему месяцу, а второе поможет подвести итоги уходящего лета, недели и месяца. Двойное Новолуние плохо сказывается на творческих успехах и на развитии личности в целом. Такое влияние немного снизится к концу месяца, поэтому все, кому было тяжело решать какие-то задачи, смогут ощутить больше свободы в оставшиеся 10 дней.