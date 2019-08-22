Разгадать женские желания непросто. Далеко не всегда представительницы прекрасного пола готовы вслух делиться сокровенным. Часто они втайне ждут, что партнер сам обо все догадается. Благодаря этой подборке советов тебе больше не придется ломать голову над извечным вопросом «Чего хочет женщина в постели?». Итак, о каких пяти вещах она мечтает?