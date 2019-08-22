Сестра Дмитрия Маликова показала стройные ноги в бикини

Российская певица и продюсер Инна Маликова поделилась с поклонниками яркой фотографией в купальнике с отпуска в Черногории. Знаменитость рассказала, что продолжает греться на солнышке, потому что лето в этом году было действительно коротким, пишут Аргументы.
На снимке Инна Маликова позирует около бассейна в раздельном купальнике с высокой талией лимонного цвета на фоне пальм. Особое внимание привлекают стройные и длинные ноги знаменитости. Продюсер признавалась, что даже на отдыхе отдаёт предпочтение лёгким тренировкам и долгим прогулкам пешком, чтобы оставаться в форме.
Поклонники оценили образ и красивую фигуру знаменитости и осыпали комплиментами:
Ах ноги, ноги
Шикарная фотка! А фигурка у вас загляденье так держать!
Прекрасно выглядите - стройняшечка