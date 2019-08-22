Чт, 22.08.2019
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Сестра Дмитрия Маликова показала стройные ноги в бикини

Инна Маликова

ФОТО: Instagram

Российская певица и продюсер Инна Маликова поделилась с поклонниками яркой фотографией в купальнике с отпуска в Черногории. Знаменитость рассказала, что продолжает греться на солнышке, потому что лето в этом году было действительно коротким, пишут Аргументы.

На снимке Инна Маликова позирует около бассейна в раздельном купальнике с высокой талией лимонного цвета на фоне пальм. Особое внимание привлекают стройные и длинные ноги знаменитости. Продюсер признавалась, что даже на отдыхе отдаёт предпочтение лёгким тренировкам и долгим прогулкам пешком, чтобы оставаться в форме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Поклонники оценили образ и красивую фигуру знаменитости и осыпали комплиментами:

Ах ноги, ноги

Шикарная фотка! А фигурка у вас загляденье так держать!

Прекрасно выглядите - стройняшечка

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