Сестра Дмитрия Маликова показала стройные ноги в бикини

Российская певица и продюсер Инна Маликова поделилась с поклонниками яркой фотографией в купальнике с отпуска в Черногории. Знаменитость рассказала, что продолжает греться на солнышке, потому что лето в этом году было действительно коротким, пишут Аргументы.