Зажжем? В Таллинне состоится вечеринка, которая продлится 40 часов подряд!

Уже в эту пятницу в эстонской столице на территории ночного клуба Hall состоится невиданное для нашей страны событие - вечеринка, которая продлится 40 часов подряд. Закончится это действо к обеду воскресенья.
Вечеринка фестивального уровня будет с крутой музыкой в формате Raadio 2 DJ WKND, хиты будут звучать 40 часов подряд, праздник для души и тела будет идти одновременно на 3 разных сценах, в общей сложности себя смогут проявить более 40 диджеев.
Будут звучать композиции почти всех музыкальных стилей: кантри, рэп, джаз, хаус, поп, инди и так далее. За пультом появятся почти все известные диджеи Raadio 2.
Организатором этого длительного фестиваля заявлено Raadio 2.
Пятница - суббота, Пчелиная сцена:
23:30 - 01:00 Indie-Disco: Сандер Варуск
00:00 - 02:00 Lil Pidu x Lil Saade: Лилл Слим
02:00 - 04:00 Rhythm Doctor: DJ Rhythm Doctor
04:00 - 06:00 Firejosé: Марк Стукис
06:00 - 08:00 TJUUN IN: Тимо Кийренд и Yohan
08:00 - 10:00 Lost In Music: Теэцов-Фаулкнер
10:00 - 12:00 Indie-Disco: Виллу-Краан
12:00 - 14:00 Eesti Pops: Яанек Мурд
14:00 - 15:00 Bashment FM: Тоомас Эриксон
Суббота-воскресенье, Дачная сцена:
15:00 - 16:30 Urbanism: DJ MK
16:30 - 18:30 Öötöö: Левито, Рундо, Яаго
18:30 - 20:30 Soulmate: Йоханна Тензо и Ричард Похьянхеймо
20:30 - 22:30 TIKS: Сандер Мёльдер и Пеэтер Эхала
Суббота-воскресенье, сцена Hall:
00:00 - 02:00 Uus Biit: Мадис Нестор
02:00 - 03:00 Tramm ja Buss: Sound In Noise
03:00 - 06:00 Still Out: Яанно Кекконен и Хумер Илус
Суббота-воскресенье, Пчелиная сцена:
00:00 - 02:00 Hard Feeler: Эллен Вене и Мари-Анна Миллер
02:00 - 05:00 Lekker FM: Марек Поэль, Андрес Каськ
05:00 - 07:00 Vibratsioon: Рауль Саареметс
07:00 - 09:00 Parkla R2: Лаури Лембер и Кевин Парк
09:00 - 11:00 Maarja Merivoo - Parro: Маарья Меривоо-Парро
11:00 - 12:00 Indie-Disco: Эрик Морна