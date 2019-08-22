Чт, 22.08.2019
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Зажжем? В Таллинне состоится вечеринка, которая продлится 40 часов подряд!

Вечеринка. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Caro/ScanPix

Уже в эту пятницу в эстонской столице на территории ночного клуба Hall состоится невиданное для нашей страны событие - вечеринка, которая продлится 40 часов подряд. Закончится это действо к обеду воскресенья. 

Вечеринка фестивального уровня будет с крутой музыкой в формате Raadio 2 DJ WKND, хиты будут звучать 40 часов подряд, праздник для души и тела будет идти одновременно на 3 разных сценах, в общей сложности себя смогут проявить более 40 диджеев. 

Будут звучать композиции почти всех музыкальных стилей: кантри, рэп, джаз, хаус, поп, инди и так далее. За пультом появятся почти все известные диджеи Raadio 2. 

Организатором этого длительного фестиваля заявлено Raadio 2. 

Пятница - суббота, Пчелиная сцена:

23:30 - 01:00 Indie-Disco: Сандер Варуск 

00:00 - 02:00 Lil Pidu x Lil Saade: Лилл Слим 

02:00 - 04:00 Rhythm Doctor: DJ Rhythm Doctor

04:00 - 06:00 Firejosé: Марк Стукис 

06:00 - 08:00 TJUUN IN: Тимо Кийренд и Yohan

08:00 - 10:00 Lost In Music: Теэцов-Фаулкнер 

10:00 - 12:00 Indie-Disco: Виллу-Краан 

12:00 - 14:00 Eesti Pops: Яанек Мурд

14:00 - 15:00 Bashment FM: Тоомас Эриксон 

Суббота-воскресенье, Дачная сцена:

15:00 - 16:30 Urbanism: DJ MK

16:30 - 18:30 Öötöö: Левито, Рундо, Яаго

18:30 - 20:30 Soulmate: Йоханна Тензо и Ричард Похьянхеймо

20:30 - 22:30 TIKS: Сандер Мёльдер и Пеэтер Эхала  

Суббота-воскресенье, сцена Hall:

00:00 - 02:00 Uus Biit: Мадис Нестор 

02:00 - 03:00 Tramm ja Buss: Sound In Noise

03:00 - 06:00 Still Out: Яанно Кекконен и Хумер Илус

Суббота-воскресенье, Пчелиная сцена:

00:00 - 02:00 Hard Feeler: Эллен Вене и Мари-Анна Миллер 

02:00 - 05:00 Lekker FM: Марек Поэль, Андрес Каськ

05:00 - 07:00 Vibratsioon: Рауль Саареметс 

07:00 - 09:00 Parkla R2: Лаури Лембер и Кевин Парк

09:00 - 11:00 Maarja Merivoo - Parro: Маарья Меривоо-Парро

11:00 - 12:00 Indie-Disco: Эрик Морна

Raadio 2 устроит вечеринку, которая продлится 40 часов подряд 

ФОТО: Promopilt

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