Зажжем? В Таллинне состоится вечеринка, которая продлится 40 часов подряд!

Вечеринка фестивального уровня будет с крутой музыкой в формате Raadio 2 DJ WKND, хиты будут звучать 40 часов подряд, праздник для души и тела будет идти одновременно на 3 разных сценах, в общей сложности себя смогут проявить более 40 диджеев.