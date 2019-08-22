Фото: эстонская светская львица попала в аварию, выйдя из итальянской больницы

Казалось бы, все плохое позади, но в социальных сетях очаровательной эстонки появился новый тревожный пост. На этот раз Хети угодила в аварию.

«Это не мой день», - написала она и поделилась снимком с разбитыми коленками.

Судя по всему, Хети упала с велосипеда и сильно не пострадала, но как-то слишком много неприятностей происходит с ней этим летом. Поклонники звездной дамы уже не на шутку встревожены такой тенденцией.