Чт, 22.08.2019
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  • Фото: эстонская светская львица попала в аварию, выйдя из итальянской больницы

Фото: эстонская светская львица попала в аварию, выйдя из итальянской больницы

Heti Tulve

ФОТО: Instagram

Совсем недавно 38-летняя Хети Тулве попала на больничную койку в Италии. Обратиться в больницу тогда модель и предпринимателя заставила жара. Эстонку госпитализировали из-за плохого самочувствия и высокой температуры тела. 

Казалось бы, все плохое позади, но в социальных сетях очаровательной эстонки появился новый тревожный пост. На этот раз Хети угодила в аварию. 

«Это не мой день», - написала она и поделилась снимком с разбитыми коленками. 

ФОТО: Instagram.com/hetit

Судя по всему, Хети упала с велосипеда и сильно не пострадала, но как-то слишком много неприятностей происходит с ней этим летом. Поклонники звездной дамы уже не на шутку встревожены такой тенденцией.

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