Фото: эстонская светская львица попала в аварию, выйдя из итальянской больницы

Совсем недавно 38-летняя Хети Тулве попала на больничную койку в Италии. Обратиться в больницу тогда модель и предпринимателя заставила жара. Эстонку госпитализировали из-за плохого самочувствия и высокой температуры тела.
Казалось бы, все плохое позади, но в социальных сетях очаровательной эстонки появился новый тревожный пост. На этот раз Хети угодила в аварию.
«Это не мой день», - написала она и поделилась снимком с разбитыми коленками.
Судя по всему, Хети упала с велосипеда и сильно не пострадала, но как-то слишком много неприятностей происходит с ней этим летом. Поклонники звездной дамы уже не на шутку встревожены такой тенденцией.