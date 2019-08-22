13 странных пятен на коже, которые вы обязательно должны проверить

Появление пятен любого цвета и любых размеров на теле может быть вызвано как безопасными для здоровья явлениями, так и вполне серьезными нарушениями, требующими неотложной помощи.

Проблемы с кожей могут сигнализировать о наличии патологии, если образование начинает чесаться, шелушиться, увеличиваться в размере, количестве.

Если такие проявления участились, стоит обратиться к дерматологу с целью выявления причин и назначения адекватного лечения.

1) Вишневая ангиома

Это кожное новообразование, нарост, похожий на родинку, состоящий из мелких кровеносных сосудов, или капилляров. Это самый распространенный тип ангиомы.

Ангиомы – это доброкачественные опухоли, возникающие в результате чрезмерного роста капилляров.

Хотя такие паучьи ангиомы (телеангиэктазии) встречаются редко, они могут сигнализировать о развитии патологии, например, заболевании печени.

2) Псориаз

Псориаз или чешуйчатый лишай поражает кожу, ногти и суставы. Обычно, надоедливая болезнь проявляется в виде сыпи из бляшек розового или красного цвета.

По каким-то причинам иммунная система дает неправильные сигналы клеткам верхних слоев кожи, и те начинают усиленно делиться, образуя бляшки. При этом клетки делятся чаще, а живут меньше – отсюда и шелушение.

3) Фолликулярный кератоз

Это нарушение кератинизации, при котором роговые пробки заполняют выходные отверстия волосяных фолликулов.

Множественные маленькие точечные фолликулярные папулы появляются главным образом на плечах, бедрах и ягодицах. Могут возникать высыпания на коже лица, в особенности у детей.

Высыпания наиболее выражены в холодное время года и иногда уменьшаются летом. Расстройство представляет собой главным образом косметический недостаток, но иногда может сопровождаться зудом.

4) Папилломы

Папилломавирус поражает клетки верхнего слоя кожи — эпидермиса. Из-за этого на любых участках тела возникают сосочковые разрастания. Они бывают размером с маковое зернышко и даже с вишню.

Цвет папиллом варьируется от телесного до бурого. Подхватить папилломавирус можно после контакта с его носителем либо с людьми или животными, которые страдают этим заболеванием.

Чем дольше вы «храните» на себе папилломы, тем больше их появится на теле. Инкубационный период этого заболевания обычно длится несколько месяцев.

5) Фолликулит

Фолликулит – это кожное нарушение, при котором волосяные фолликулы воспаляются. Волосяные фолликулы – это крошечные карманы, из которых растут волосы.

Обычно вина лежит на бактериальной или грибковой инфекции. Сначала вокруг волосяных фолликул образуются маленькие красные или белые шишки.

Инфекция может распространяться, а из шишек могут формироваться твердые и незаживающие язвочки.

6) Экзема

Типичное проявление экземы – красные пятна и сыпь на коже, которые вызывают жжение и зуд.

Следствием чесания часто является образование утолщенных участков кожи, которые легко трескаются. Острая экзема характеризуется зудом, покраснением и отёком кожи с возможным образованием водянистых волдырей.

При экземе наблюдается ухудшение защитных функций организма против инфекций, что легко приводит к возникновению инфекционных воспалений.

7) Бородавки