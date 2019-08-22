13 странных пятен на коже, которые вы обязательно должны проверить
Появление пятен любого цвета и любых размеров на теле может быть вызвано как безопасными для здоровья явлениями, так и вполне серьезными нарушениями, требующими неотложной помощи.
Проблемы с кожей могут сигнализировать о наличии патологии, если образование начинает чесаться, шелушиться, увеличиваться в размере, количестве.
Если такие проявления участились, стоит обратиться к дерматологу с целью выявления причин и назначения адекватного лечения.
1) Вишневая ангиома
Это кожное новообразование, нарост, похожий на родинку, состоящий из мелких кровеносных сосудов, или капилляров. Это самый распространенный тип ангиомы.
Ангиомы – это доброкачественные опухоли, возникающие в результате чрезмерного роста капилляров.
Хотя такие паучьи ангиомы (телеангиэктазии) встречаются редко, они могут сигнализировать о развитии патологии, например, заболевании печени.
2) Псориаз
Псориаз или чешуйчатый лишай поражает кожу, ногти и суставы. Обычно, надоедливая болезнь проявляется в виде сыпи из бляшек розового или красного цвета.
По каким-то причинам иммунная система дает неправильные сигналы клеткам верхних слоев кожи, и те начинают усиленно делиться, образуя бляшки. При этом клетки делятся чаще, а живут меньше – отсюда и шелушение.
3) Фолликулярный кератоз
Это нарушение кератинизации, при котором роговые пробки заполняют выходные отверстия волосяных фолликулов.
Множественные маленькие точечные фолликулярные папулы появляются главным образом на плечах, бедрах и ягодицах. Могут возникать высыпания на коже лица, в особенности у детей.
Высыпания наиболее выражены в холодное время года и иногда уменьшаются летом. Расстройство представляет собой главным образом косметический недостаток, но иногда может сопровождаться зудом.
4) Папилломы
Папилломавирус поражает клетки верхнего слоя кожи — эпидермиса. Из-за этого на любых участках тела возникают сосочковые разрастания. Они бывают размером с маковое зернышко и даже с вишню.
Цвет папиллом варьируется от телесного до бурого. Подхватить папилломавирус можно после контакта с его носителем либо с людьми или животными, которые страдают этим заболеванием.
Чем дольше вы «храните» на себе папилломы, тем больше их появится на теле. Инкубационный период этого заболевания обычно длится несколько месяцев.
5) Фолликулит
Фолликулит – это кожное нарушение, при котором волосяные фолликулы воспаляются. Волосяные фолликулы – это крошечные карманы, из которых растут волосы.
Обычно вина лежит на бактериальной или грибковой инфекции. Сначала вокруг волосяных фолликул образуются маленькие красные или белые шишки.
Инфекция может распространяться, а из шишек могут формироваться твердые и незаживающие язвочки.
6) Экзема
Типичное проявление экземы – красные пятна и сыпь на коже, которые вызывают жжение и зуд.
Следствием чесания часто является образование утолщенных участков кожи, которые легко трескаются. Острая экзема характеризуется зудом, покраснением и отёком кожи с возможным образованием водянистых волдырей.
При экземе наблюдается ухудшение защитных функций организма против инфекций, что легко приводит к возникновению инфекционных воспалений.
7) Бородавки
Бородавки – это проявление инфекции, в их основе есть особый вирус - вирус папилломы человека. Он хорошо себя чувствует в условиях повышенной влажности.
То есть когда руки постоянно влажные, заразиться в такой ситуации гораздо легче. Наиболее часто встречаются вульгарные бородавки, вызванные 1,2,4 типом вируса, плоские бородавки часто связаны с 3 или 4 типом.
8) Дерматофиброма
Дерматофиброма представляет собой кожные образования разных гладких круглых форм и размеров плотной консистенции.
Данное заболевание может возникнуть на всей коже тела, однако наиболее чаще дерматофиброма образуется на поверхностях спины, плеч, ступнях и голеностопах.
Образования бывают единичными или множественными. Если двумя пальцами сжать дерматофиброму по бокам, то в центре нее появится небольшое углубление. При попытке сдвинуть ее с места, она сдвигается вместе с кожей.
9) Пигментные пятна
Откладывание меланина в глубинных соях кожи – это и есть гиперпигментация. Внешнее проявление: пятна на коже, которые могут быть разного размера и формы, и даже возвышаться над поверхностью.
Оттенок более насыщенный – от средне-коричневого до темно-коричневого.
Такая пигментация может быть достаточно заметна и является следствием гормональной перестройки, связанной с менструальным циклом, беременностью, послеродовым периодом, гормональным дисбалансом вследствие какого-либо заболевания.
10) Себорейный кератоз
Кожное заболевание, характеризующееся появлением на кожных покровах доброкачественных опухолевидных новообразований. Чаще всего болеют люди в возрасте старше 50 лет.
Себорейные кератомы растут медленно и имеют разный размер. Они могут иметь округлые или овальные очертания, красный, коричневый или черный цвет. Внешне себорейные кератомы имеют вид «приклеенных» образований.
11) Стригущий лишай
При поражении волосистой части головы болезнь вызывает очаговое выпадение волос. Диагноза "стригущий лишай" не существует, это исключительно бытовая формулировка.
А есть диагноз микоз или дерматофития (волосистой части головы, гладкой кожи и др.), поскольку причиной заболевания является не что иное, как грибковая инфекция.
Заражение трихофитией происходит от человека к человеку или через загрязненные предметы, микроспорами можно заразиться при контакте с больным животным.
12) Плоскоклеточная карцинома
Это вторая наиболее распространенная форма рака кожи. Появляется незаживающая, чешуйчатая ранка (бляшка или узелок), постепенно она увеличивается.
Эта форма рака кожи может распространиться на другие внутренние органы, поэтому необходимо хирургическое лечение.
Карцинома чаще всего появляется на незащищенных местах тела от солнца: на коже головы, шеи и верхней части талии.
13) Меланома
Опухоль злокачественного характера, которая поражает ткани кожи человека, является одним из видов рака кожи.
Меланома возникает из меланоцитов в тканях, содержащих пигмент (например, на коже, слизистых оболочках, глазах или ЦНС). При распространенных метастазах прогноз неблагоприятен.