Камеры засняли жуткий момент, как по комнате летает силуэт, похожий на ребенка

В тот раз Джоуи Нолан, как обычно, проверял ночную видеозапись с камер наблюдения, когда заметил бегающего по гостиной ребенка. И всё бы ничего, вот только детей в его семье никогда не было, пишет Лайф.
Некоторое время назад на Youtube появился ролик, которым Джоуи поделился с пользователями Сети. Он пояснил, что эта запись была сделана еще в начале августа 2019 года, но менее загадочной от этого она не стала. Видео демонстрирует гостиную и лестницу в подвал и на второй этаж, а рядом с ней лежит невозмутимый черный кот, пишет The Sun.
Некоторое время понадобилось Джоуи, чтобы разобраться в ситуации. Он поднял архивы, чтобы проверить, не умирал ли кто в этом доме (особенно дети) и не случилось ли что-то страшное примерно в эти даты, но нет. Поэтому парень и попросил мнения пользователей Youtube. Но после того, как видео попало на Reddit, мнения в комментариях, разумеется, разделились. Кто счел непонятный летающий объект просто пылью, кто решил, что это маленький мальчик, который играет с котом.