Камеры засняли жуткий момент, как по комнате летает силуэт, похожий на ребенка

Некоторое время понадобилось Джоуи, чтобы разобраться в ситуации. Он поднял архивы, чтобы проверить, не умирал ли кто в этом доме (особенно дети) и не случилось ли что-то страшное примерно в эти даты, но нет. Поэтому парень и попросил мнения пользователей Youtube. Но после того, как видео попало на Reddit, мнения в комментариях, разумеется, разделились. Кто счел непонятный летающий объект просто пылью, кто решил, что это маленький мальчик, который играет с котом.