Чт, 22.08.2019
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«Шалим и зажигаем»: Тарзан и Королева отметили годовщину свадьбы

Тарзан и Наташа Королева.

ФОТО: Matytsin Valery / COVI

Известная певица Наташа Королева и ее супруг - шоумен Александр Глушко (он же Тарзан) - отметили 16-ю годовщину свадьбы. "Молодожены" поздравили друг друга трогательными постами в социальных сетях, пишут Аргументы.

Королева выложила на своей странице в Instagram симпатичный коллаж из совместных фотографий с мужем по случаю столь радостного события. Как известно, шестнадцать лет со дня бракосочетания - это "Топазовая свадьба".

"Что бы там ни говорили, что бы там ни сочиняли и ни придумывали! Мы с тобой, мой Сладусик, кайфуем, сексуем, шалим и зажигаем, а самое главное, любим друг друга с каждым годом все сильнее!" - подписала она пост.

Глушко не остался в долгу и опубликовал видеоклип на песню "Ты - главная любовь моей жизни" с участием обоих супругов: "Спасибо за 16 лет счастья!!!" - прокомментировал Тарзан, сопроводив подпись множеством "сердечек".

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