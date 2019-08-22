«Шалим и зажигаем»: Тарзан и Королева отметили годовщину свадьбы

Королева выложила на своей странице в Instagram симпатичный коллаж из совместных фотографий с мужем по случаю столь радостного события. Как известно, шестнадцать лет со дня бракосочетания - это "Топазовая свадьба".

"Что бы там ни говорили, что бы там ни сочиняли и ни придумывали! Мы с тобой, мой Сладусик, кайфуем, сексуем, шалим и зажигаем, а самое главное, любим друг друга с каждым годом все сильнее!" - подписала она пост.