«Шалим и зажигаем»: Тарзан и Королева отметили годовщину свадьбы

Известная певица Наташа Королева и ее супруг - шоумен Александр Глушко (он же Тарзан) - отметили 16-ю годовщину свадьбы. "Молодожены" поздравили друг друга трогательными постами в социальных сетях, пишут Аргументы.
Королева выложила на своей странице в Instagram симпатичный коллаж из совместных фотографий с мужем по случаю столь радостного события. Как известно, шестнадцать лет со дня бракосочетания - это "Топазовая свадьба".
"Что бы там ни говорили, что бы там ни сочиняли и ни придумывали! Мы с тобой, мой Сладусик, кайфуем, сексуем, шалим и зажигаем, а самое главное, любим друг друга с каждым годом все сильнее!" - подписала она пост.
Глушко не остался в долгу и опубликовал видеоклип на песню "Ты - главная любовь моей жизни" с участием обоих супругов: "Спасибо за 16 лет счастья!!!" - прокомментировал Тарзан, сопроводив подпись множеством "сердечек".