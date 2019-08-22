В начале сентября в Таллинне пройдет грандиозная вечеринка в белом! На таком ярком событии стоит побывать

В пятницу, 6 сентября, гостей приглашают в ночной клуб Hollywood на любимую вечеринку - «Танцевальный Pай» special WHITE PARTY!

Только раз в год - «Танцевальный Рай» special edition – WHITE PARTY снова приглашает вас на незабываемый праздник!

По многочисленным просьбам гостей вновь вас ждет сумасшедшее бумажное шоу из России - окунись в мир детства, где волна бумажных сугробов накроет тебя беззаботной радостью и невинным восторгом! Вас ждет море веселья, драйва и смеха!

А также уникальная шоу-программа из России!

ФОТО: Maksim Toome

Обворожительные топлес гоу-гоу танцовщицы из Санкт-Петербурга оживят атмосферу на танцполе.

99 процентов лучших российских хитов всю ночь играют резиденты вечеринки DJ Bell и DJ Peterson.

Special WHITE PARTY - это море сюрпризов, невероятное лазерное шоу, спецэффекты, белоснежные воздушные шары и декорации, лавина снега и белые наряды гостей - настоящий белоснежный рай!

Не пропусти самое горячее событие года на самой яркой вечеринке города – будь на месте! Время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей - соблазн, перед которым невозможно устоять!

ФОТО: Maksim Toome

Забронировать столики можно по телефону: +372 55 611 877.

Двери рая открываются в 23:00.

Bходной билет 19€, девушкам до полуночи 10 €, VIP-билет 39 €.

Продажа билетов во всех кассах Piletilevi!

NB! Strong Face & Style control: вечерняя одежда и туфли! (БЕЛАЯ ОДЕЖДА приветствуется). Больше информации на www.trai.ee.