В начале сентября в Таллинне пройдет грандиозная вечеринка в белом! На таком ярком событии стоит побывать

«Танцевальный Рай» вновь распахнет врата в белоснежный сад радости и веселья на special WHITE PARTY!
В пятницу, 6 сентября, гостей приглашают в ночной клуб Hollywood на любимую вечеринку - «Танцевальный Pай» special WHITE PARTY!
Только раз в год - «Танцевальный Рай» special edition – WHITE PARTY снова приглашает вас на незабываемый праздник!
По многочисленным просьбам гостей вновь вас ждет сумасшедшее бумажное шоу из России - окунись в мир детства, где волна бумажных сугробов накроет тебя беззаботной радостью и невинным восторгом! Вас ждет море веселья, драйва и смеха!
А также уникальная шоу-программа из России!
Обворожительные топлес гоу-гоу танцовщицы из Санкт-Петербурга оживят атмосферу на танцполе.
99 процентов лучших российских хитов всю ночь играют резиденты вечеринки DJ Bell и DJ Peterson.
Special WHITE PARTY - это море сюрпризов, невероятное лазерное шоу, спецэффекты, белоснежные воздушные шары и декорации, лавина снега и белые наряды гостей - настоящий белоснежный рай!
Не пропусти самое горячее событие года на самой яркой вечеринке города – будь на месте! Время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей - соблазн, перед которым невозможно устоять!
Забронировать столики можно по телефону: +372 55 611 877.
Двери рая открываются в 23:00.
Bходной билет 19€, девушкам до полуночи 10 €, VIP-билет 39 €.
Продажа билетов во всех кассах Piletilevi!
NB! Strong Face & Style control: вечерняя одежда и туфли! (БЕЛАЯ ОДЕЖДА приветствуется). Больше информации на www.trai.ee.
Видеоотчет с прошлого «Танцевального рая» смотри здесь: