Игорь Крутой рассказал, почему поссорился с Лаймой Вайкуле

Вроде бы такое решение устроило всех — и артистов, и конкурсантов, и гостей фестиваля. Жители Юрмалы тоже никак не пострадали культурно, ведь в эти же самые сроки, когда обычно на побережье Балтийского моря проходила «Новая Волна» певица Лайма Вайкуле организовала свой собственный фестиваль примерно с тем же самым списком выступающих лиц. И только недавно выяснилось, что из-за этого она поссорилась с одним из самых могущественных продюсеров России Игорем Крутым. В одном из интервью Вайкуле рассказала, что Игорь Яковлевич злится на нее, «несправедливо на нее катит, обижается».

«Лайма лукавит. В 2015 году в Москву приезжал мэр Риги Нил Ушаков. Он встречался с главой администрации президента и вел переговоры о том, чтобы «Новая волна» вернулась в Юрмалу. После этого посол Латвии приглашала меня на рабочую встречу: предпринимались попытки сохранить «Новую волну» в Юрмале. А в это время, в сроки, когда должна была пройти «Новая волна», Лайма делает свой фестиваль «Рандеву», показывая тем самым, что наш конкурс там не нужен. Если она считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья. Я нигде публично не сказал ничего против, пока она первой не высказалась по этому поводу. Каждый из нас живет по своей совести. У меня после этого был с ней разговор тет-а-тет. Я ей сказал тогда, что мне бывший тесть Баскова, господин Шпигель, предложил полмиллиона евро за то, чтобы я отдал любую свою старую песню какому-то певцу (который являлся новым проектом Шпигеля). Он это делал назло Баскову. 500 тысяч евро — это огромные деньги. Но я ему сказал: «А как же я буду после этого смотреть в глаза Коле?» Я привел этот пример Лайме, и она мне ответила: «Ну ты - это ты, а я - это я». У меня вопросов к ней больше нет. Поэтому пусть она не заявляет, что я на нее несправедливо «качу бочку». Я к ней вообще никак не отношусь», — рассказал Крутой «АиФ».