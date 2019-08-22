«Наркотики?»: знаменитый певец в эпатажном образе шокировал поклонников

На днях исполнитель опубликовал в Instagram новый снимок. Он предстал в очень необычном амплуа: темно-коричневые бархатные штаны, полосатая рубашка песочного цвета, темно-синий пиджак с эмблемой тигра и белая повязка со знаком инь-ян.

Изюминкой фото стали свежая рыба и топор в руках Дорна. "Riba-procentsh’itca", – подписал пост музыкант.

Подписчикам образ не очень понравился, сообщает Пятый канал. По их словам, творчество и имидж артиста изменились не в лучшую сторону.

"Слишком сложно ты стал "месить". В какой-то артхаус уходишь. Сейчас дюже непонятно стало. Много смыслов", "Вот этот стилек последний вообще не катит!", "Псих!", "Да, Дорн уже не тот. Жаль. Прощай", "Раньше была прическа лучше. А сейчас одет как колхоз", – раскритиковали певца злопыхатели.

"Пел нормальные песни. Сейчас очень странный. Наркота?" – предположил поклонник.