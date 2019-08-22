«Наркотики?»: знаменитый певец в эпатажном образе шокировал поклонников

Украинский певец Иван Дорн долгие годы придерживался в музыке поп-стиля. Сейчас его песни и образ кардинально изменились, пишут Дни.ру.
На днях исполнитель опубликовал в Instagram новый снимок. Он предстал в очень необычном амплуа: темно-коричневые бархатные штаны, полосатая рубашка песочного цвета, темно-синий пиджак с эмблемой тигра и белая повязка со знаком инь-ян.
Изюминкой фото стали свежая рыба и топор в руках Дорна. "Riba-procentsh’itca", – подписал пост музыкант.
Подписчикам образ не очень понравился, сообщает Пятый канал. По их словам, творчество и имидж артиста изменились не в лучшую сторону.
"Слишком сложно ты стал "месить". В какой-то артхаус уходишь. Сейчас дюже непонятно стало. Много смыслов", "Вот этот стилек последний вообще не катит!", "Псих!", "Да, Дорн уже не тот. Жаль. Прощай", "Раньше была прическа лучше. А сейчас одет как колхоз", – раскритиковали певца злопыхатели.
"Пел нормальные песни. Сейчас очень странный. Наркота?" – предположил поклонник.
Однако некоторые все же разглядели отсылку к роману Федора Достоевского "Преступление и наказание". "Очень тонко и остроумно!" – отметила одна из фанаток.