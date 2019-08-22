Пора менять работу? Известные женщины Эстонии попробовали себя в новых ролях
Благодаря голливудским фильмам, простой неосведомленности и стереотипам, о многих профессиях мы практически ничего не знаем... Что же, все профессии важны, все профессии нужны! Телеведущая Ева Эссе бросила вызов известным эстонцам! Смогут ли они провести один рабочий день на различных так называемых невидимых, но очень важных должностях в ее новом шоу «Настоящие герои»? Давайте узнаем!
Какой бы статус не был у участников нового шоу, на уступки им не пойдут! В первых выпусках снялись политик Кая Каллас, певицы Элина Борн и Ленна Куурма, предприниматель Индрек Касела, актриса Пирет Крумм, певец Отт Лепланд и, конечно же, бывшая первая леди Эстонии Эвелин Ильвес.
Первый эпизод «Настоящих героев» выйдет в эфир на Kanal 2 в пятницу, 6 сентября, в 8 часов вечера.
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