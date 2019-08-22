Пора менять работу? Известные женщины Эстонии попробовали себя в новых ролях

Благодаря голливудским фильмам, простой неосведомленности и стереотипам, о многих профессиях мы практически ничего не знаем... Что же, все профессии важны, все профессии нужны! Телеведущая Ева Эссе бросила вызов известным эстонцам! Смогут ли они провести один рабочий день на различных так называемых невидимых, но очень важных должностях в ее новом шоу «Настоящие герои»? Давайте узнаем!