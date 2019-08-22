Наргиз Закирова: «Фадеев официально запретил мне исполнять его песни»

Еще недавно казалось, что Наргиз Закирову и ее продюсера связывают не только рабочие отношения, но и дружба. Однако на поверку все оказалось не так — Максим Фадеев со скандалом расстался с артисткой и запретил ей исполнять ранее написанные для нее хиты, пишет Стархит.
Наргиз Закирова стала звездой задолго до того, как попала под крыло Максима Фадеева. Знаменитый продюсер не жалел сил на продвижение певицы на российской сцене, и поклонники не переставали восхищаться отношениями, которые царили в тандеме. Однако с недавних пор все изменилось: добрые отеческие чувства, так явно демонстрированные публике, сменились враждой.
Уже в октябре Закирова планирует отправиться в свой первый гастрольный тур без Фадеева. После того как певица объявила об этом в социальных сетях, у фанатов возник вопрос: а будут ли исполнены любимые хиты?
Песни «Ты моя нежность», «Вдвоем» и другие, входящие в альбом «Шум сердца» и написанные Максом Фадеевым, не будут исполняться в этой программе, так как и от лейбла, и от Макса я получила официальный запрет. Будут звучать абсолютно новые произведения, созданные мной и моими коллегами. Это очень интересный проект, о котором мы долго мечтали. Сейчас мы буквально живем в режиме нон-стоп, готовим сюрприз для моих поклонников,
— поделилась Наргиз в беседе со «СтарХитом».
К слову, после прекращения сотрудничества с Фадеевым о Наргиз поползли негативные слухи. Поговаривали, что певица позволяет себе выступать в нетрезвом виде и чересчур требовательна к организаторам выступлений.
Мы прекрасно понимаем, какую тактику выбрала MALFA в этой информационной войне и полагаем, что сейчас будут применяться нечестные методы с целью испортить безупречную репутацию Наргиз. Бывшие «промоутеры» и им подобные, из уст которых «льется рекой» всякого рода ложь, получат иски. А журналистам хотим сказать: прежде чем цитировать любые порочащие репутацию сведения, проверяйте информацию и обращайтесь к нам,
— заявлял представитель певицы.