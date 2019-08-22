Наргиз Закирова: «Фадеев официально запретил мне исполнять его песни»

Песни «Ты моя нежность», «Вдвоем» и другие, входящие в альбом «Шум сердца» и написанные Максом Фадеевым, не будут исполняться в этой программе, так как и от лейбла, и от Макса я получила официальный запрет. Будут звучать абсолютно новые произведения, созданные мной и моими коллегами. Это очень интересный проект, о котором мы долго мечтали. Сейчас мы буквально живем в режиме нон-стоп, готовим сюрприз для моих поклонников,