«Маньяк!»: архивное фото Максима Фадеева повергло народ в шок

На снимке улыбается совсем юный музыкант. Под постом Максим Фадеев предложил подписчикам угадать, сколько ему лет на этом кадре.

Вариантов было масса. Большинство решило, что не больше 18. Как оказалось, они ошибались – певец запечатлен на фото в возрасте 23 лет.

Некоторым поклонникам снимок показался жутковатым. "Похож на малолетнего убийцу", "Вы что-то явно замышляете!", "Маньяк прямо-таки!", "Улыбка как у клоуна из "ОНО", – написали ошеломленные фолловеры.

Глаза безумные какие-то,

– отметила пользователь Сети.