«Маньяк!»: архивное фото Максима Фадеева повергло народ в шок

Продюсер Максим Фадеев опубликовал в Instagram новый пост. Фотография удивила пользователей Сети и заставила задуматься, пишут Дни.ру.
На снимке улыбается совсем юный музыкант. Под постом Максим Фадеев предложил подписчикам угадать, сколько ему лет на этом кадре.
Вариантов было масса. Большинство решило, что не больше 18. Как оказалось, они ошибались – певец запечатлен на фото в возрасте 23 лет.
Некоторым поклонникам снимок показался жутковатым. "Похож на малолетнего убийцу", "Вы что-то явно замышляете!", "Маньяк прямо-таки!", "Улыбка как у клоуна из "ОНО", – написали ошеломленные фолловеры.
Глаза безумные какие-то,
– отметила пользователь Сети.
Нашлись и те, кто завалил продюсера комплиментами. "Красавчик был и есть!", "Упитанный мужчина в самом расцвете сил!", "Это круто, бомба!", "Здоровый, красивый", "Красивое лицо, умные глаза!", "Взгляд открытый и пытливый!", "Такой улыбчивый, счастливый и потрясающий музыкант!" – восхитились фанаты.