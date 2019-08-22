Вот что сделали гастроли с Андреем Рожковым. Сети шокированы видео с «пришельцем»

Известный артист и «отколовшийся» участник коллектива «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников шокировал подписчиков своего Instagram странным видео, сообщает Topnews.
В кадре запечатлено неизвестное «существо», которое, судя по всему, является куклой с элементами робототехники. Персонаж в кадре выглядит как тяжелобольной старик или даже гуманоид. На его теле нет волос, он истощен, едва приподнимается над лежанкой и поверхностно «дышит».
«Кто это? Есть смешные варианты?» - поинтересовался артист у фолловеров.
Многие юзеры принялись соревноваться в остроумии, а некоторые отметили, что им стало жутко от увиденного. «Вот что сделали гастроли с Рожковым», - пошутил один.