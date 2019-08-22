Вот что сделали гастроли с Андреем Рожковым. Сети шокированы видео с «пришельцем»

В кадре запечатлено неизвестное «существо», которое, судя по всему, является куклой с элементами робототехники. Персонаж в кадре выглядит как тяжелобольной старик или даже гуманоид. На его теле нет волос, он истощен, едва приподнимается над лежанкой и поверхностно «дышит».