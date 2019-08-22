Фанов озадачили шесть пальцев на ноге Ким Кардашян

Подписчики высмеяли звезду за неудачный Photoshop.
Американская теледива Ким Кардашян, которая недавно поразила фанатов неузнаваемой внешностью, сейчас опять вызвала ажиотаж среди своих подписчиков.
Так, на днях звезда реалити опубликовала на своей странице Instagram снимок с промокампании коллекции духов KKW X KYLIE, созданной совместно с младшей сестрой Кайли Дженнер.
Однако внимательные юзеры обратили внимание не только на яркийи сексуальный наряд представительниц звездного семейства, а на левую ногу Ким. На снимке подписчики насчитали у теледивы вместо пяти, шесть пальцев.
Так, в комментариях под снимком большинство фолловеров активно начали спрашивать у звезды, действительно у нее существует такая особенность, или она опять же перестаралась с фотошопом.
"Только я вижу в Ким шесть пальцев?", "Я ошибаюсь или у Ким шесть пальцев? Кто-нибудь объясните, я растерялся! Я перечислял много раз", "Ким, ты дорисовала себе шестой палец?" - писали под снимком озадаченные фанаты звезды.
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