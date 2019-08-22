Вера Брежнева произвела фурор дерзкой фотографией в трусиках и свитере

37-летняя Вера Брежнева показала смелый образ с минимум одежды. Артистка объяснила свое перевоплощение холодной погодой, пишет Cosmo.
Бывшая участница группы «ВИА Гра» примерила необычный летний наряд. Звезда надела черный укороченный свитер и стринги с серебряными вставками на боках. Из обуви она выбрала грубые армейские ботинки. Певица дополнила свой образ темными солнцезащитными очками.
Вера позировала возле бассейна, закинув одну ногу на другую. «Вроде бы лето, время купальников, но приходится утепляться», — подписала снимок Брежнева.
Фотография актрисы удивила многих ее поклонников. Но не все поняли такой оголенный образ звезды. «Вера, ну зачем так… Оставьте немного загадки», «Ага, теплые стринги», «Больше всего пока впечатлили только очки», — написали они в комментариях.
Некоторые подписчики с юмором отнеслись к дерзкому стилю исполнительницы хита «Я не святая». «Главное, что ноги в тепле», «Вера, ты настоящий солдат! «Ноги держи в тепле, живот в голоде, а голову в холоде», — говорил своим солдатам Александр Суворов», «Убежала, в чем смогла. Костя домой загоняет, а девочка хочет еще погулять», — пошутили они.