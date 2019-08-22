Вера Брежнева произвела фурор дерзкой фотографией в трусиках и свитере

Бывшая участница группы «ВИА Гра» примерила необычный летний наряд. Звезда надела черный укороченный свитер и стринги с серебряными вставками на боках. Из обуви она выбрала грубые армейские ботинки. Певица дополнила свой образ темными солнцезащитными очками.

Вера позировала возле бассейна, закинув одну ногу на другую. «Вроде бы лето, время купальников, но приходится утепляться», — подписала снимок Брежнева.

Неожиданно дерзкая Вера Брежнева instagram.com/ververa

Фотография актрисы удивила многих ее поклонников. Но не все поняли такой оголенный образ звезды. «Вера, ну зачем так… Оставьте немного загадки», «Ага, теплые стринги», «Больше всего пока впечатлили только очки», — написали они в комментариях.