Как с обложки! Сексапильная эстонская блондинка прикрыла голое тело лепестками
Эстонская путешественница и визажист Лиза Линд посотрудничала с фотографом Эраном Азрани во время своего отпуска в Израиле. Некоторые кадры вы уже видели, но самое лучшее они приберегли на потом...
Кадр получился очень ярким и необычным. На нем 22-летняя эстонка позирует обнаженной, а тело ее прикрывают только лепестки какого-то необычного растения.
Снимок в Instagram опубликовал сам фотограф, а подписал его следующими словами:
Эстонская красота
В кадре действительно угадываются мотивы постера знаменитого фильма «Amercian Beauty» (Американская красота).
Кстати, фильм завоевал пять «Оскаров», а номинирован был еще на десять. Главные роли сыграли Кевин Спейси и Мина Сувари, чей отец, кстати, является эстонцем - Андо Ивар Сювари - психиатр из Пярну.