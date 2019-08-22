Чт, 22.08.2019
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  • Как с обложки! Сексапильная эстонская блондинка прикрыла голое тело лепестками

Как с обложки! Сексапильная эстонская блондинка прикрыла голое тело лепестками
СМОТРИ!

Liza Lind.

ФОТО: Instagram

Эстонская путешественница и визажист Лиза Линд посотрудничала с фотографом Эраном Азрани во время своего отпуска в Израиле. Некоторые кадры вы уже видели, но самое лучшее они приберегли на потом...

Кадр получился очень ярким и необычным. На нем 22-летняя эстонка позирует обнаженной, а тело ее прикрывают только лепестки какого-то необычного растения. 

Снимок в Instagram опубликовал сам фотограф, а подписал его следующими словами: 

Эстонская красота

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🌸🌸 Estonian Beauty🌸🌸

A post shared by eRaN AzRaN 📷 (@eran.azran) on

В кадре действительно угадываются мотивы постера знаменитого фильма «Amercian Beauty» (Американская красота).

ФОТО: Ronald Grant Archive/Scanpix

Кстати, фильм завоевал пять «Оскаров», а номинирован был еще на десять. Главные роли сыграли Кевин Спейси и Мина Сувари, чей отец, кстати, является эстонцем - Андо Ивар Сювари - психиатр из Пярну.

ФОТО: Ronald Grant Archive/Scanpix

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