Дочь отправила матери фото из спальни и опозорилась на весь мир

Вот только Элла не учла, что от внимания матери не ускользнет даже самая незаметная деталь. И эта деталь вызвала ряд вопросов.

«Мило! Мне все нравится, за исключением наручников. Зачем они?» — написала мать.

Так что теперь помимо матери об этом факте знает весь интернет: в «Твиттере» пост собрал 20 тысяч ретвитов, а на Reddit — почти две тысячи комментариев менее чем за сутки.

Причем в этих самых комментариях девушке предлагали всевозможные способы ответить маме. Например, написать, что она страдает лунатизмом, поэтому приходится пристегивать себя к кровати. Хотя были и такие, кто предположил, что переписка фейковая и таким замысловатым способом автор поста всего лишь хотела похвастаться, что ее личная жизнь активна и разнообразна. Что ж, ей это определенно удалось!

moms been asking for pics of my new room... finally sent one... i’m so stupid pic.twitter.com/4tE2gDxNZG — ella martine (@ella_vdm) August 17, 2019

В комментариях Элла выложила еще один скриншот, в котором попыталась, причем довольно неловко, объяснить матери происхождение девайса.