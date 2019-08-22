Дочь отправила матери фото из спальни и опозорилась на весь мир
Элла Мартин из Калифорнии поделилась в своем Twitter перепиской с матерью. Девушка написала, что недавно переехала в новый дом и отправила фотографию своей комнаты, чтобы показать матери, как она устроилась. Позже курьезный снимок стал хитом интернета.
Вот только Элла не учла, что от внимания матери не ускользнет даже самая незаметная деталь. И эта деталь вызвала ряд вопросов.
«Мило! Мне все нравится, за исключением наручников. Зачем они?» — написала мать.
Так что теперь помимо матери об этом факте знает весь интернет: в «Твиттере» пост собрал 20 тысяч ретвитов, а на Reddit — почти две тысячи комментариев менее чем за сутки.
Причем в этих самых комментариях девушке предлагали всевозможные способы ответить маме. Например, написать, что она страдает лунатизмом, поэтому приходится пристегивать себя к кровати. Хотя были и такие, кто предположил, что переписка фейковая и таким замысловатым способом автор поста всего лишь хотела похвастаться, что ее личная жизнь активна и разнообразна. Что ж, ей это определенно удалось!
moms been asking for pics of my new room... finally sent one... i’m so stupid pic.twitter.com/4tE2gDxNZG— ella martine (@ella_vdm) August 17, 2019
В комментариях Элла выложила еще один скриншот, в котором попыталась, причем довольно неловко, объяснить матери происхождение девайса.
i told her it was for my roommates short film lololol pic.twitter.com/os9kDXQ85X— ella martine (@ella_vdm) August 18, 2019