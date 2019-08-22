Чт, 22.08.2019
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  • Постаревшая экс-солистка «Тату» Волкова ужаснула фанатов своим внешним видом

Постаревшая экс-солистка «Тату» Волкова ужаснула фанатов своим внешним видом

Юлия Волкова в Эстонии

ФОТО: Konstantin Sednev

Популярная певица и экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова шокировала подписчиков своего Instagram изменениями во внешности, сообщает Topnews.

В соцсетях звезда опубликовала несколько снимков, на которых она предстает в непривычном образе - с челкой, загаром и огромными губами. Черты лица певицы изменились так сильно, что на некоторых снимках ее можно узнать с большим трудом.

К примеру, на одном из кадров Волкова позирует в косметологической клинике, а на другом - позирует на морском причале, причем на этих снимках с трудом угадываются черты лица некогда милой молодой девушки.

Пользователи Сети мгновенно отреагировали на метаморфозы, заявив, что Волкова буквально перекроила свою внешность, изменившись не в лучшую сторону.

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