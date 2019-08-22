Как помириться с представителями разных знаков Зодиака: советы астрологов

Обида — чувство деструктивное и угнетающее, поэтому, поссорившись, люди все же чаще стремятся как можно скорее помириться и вернуть любовь или дружбу в привычное русло. Вновь обрести расположение после ссоры можно, используя советы астрологов для каждого знака Зодиака.
Ни для кого не секрет, что астрология делит людей по 12 основным типам в зависимости от влияния зодиакальных созвездий, и это воздействие приводит к тому, что у каждого знака Зодиака есть набор типичных характеристик, свойств характера, слабостей и сильных сторон. А это значит, что к представителям разных знаков Зодиака нужен разный подход, когда дело касается примирения, и они по-разному выходят из неловких ситуаций.
Возьмите на вооружение основные советы, которые собрала редакция сайта dailyhoro.ru для каждого знака Зодиака.
Овен
Ссора с Овном — дело неблагодарное, потому что он наверняка будет считать себя правым до победного: именно с этой точки зрения Овны решают проблемы. Помириться проще всего, если зарыть топор войны и вместе переключиться на новое русло разговора. Переубеждать Овна бесполезно, к тому же такая попытка вызовет у человека, рожденного под этим созвездием, защитную реакцию, возможно, агрессивного плана.
Телец
Пытаясь помириться с Близнецами, не стоит вдаваться в долгие обсуждения, рассказывать, в чем они были правы, а где, что называется, «накосячили», раскладывать по полочкам, в чем виноваты вы, и в чем — они. Близнецы — это тот знак Зодиака, который легко забывает обиды и предпочитает мириться фразой: «Проехали и забыли, давай начнем заново». И если собеседник правда готов перевернуть неприятную страницу, Близнецы, как правило, к ней не возвращаются.
Рак
После ссоры Раки чувствуют себя уязвленными и находятся в сомнениях, даже если были полностью правы. Поэтому устраивать разборы полетов с ними — бесполезное дело: они могут взять на себя вину там, где не виноваты, и отпираться в другом, где точно поступили не так, как следовало бы. Лучше всего сначала наладить с ними теплый эмоциональный разговор, а если какие-то всплывшие во время сложного периода моменты требуется обсудить, для этого стоит подыскать другое время.
Лев
Помириться с Девой можно, используя практический подход. Словами делу не поможешь, а вот поступок, совершенный ради примирения, убедит их пойти на диалог. Девы — это те самые партнеры, которые готовят ужин и прибивают полочки, чтобы пойти на мировую, и те самые друзья, которые после ссоры приносят странные подарки без повода, чтобы восстановить расположение к себе. Та же самая тактика сработает и в их адрес.
Весы
Эмоциональные Весы падки на все эстетически прекрасное, но действовать стоит обдуманно. Например, букет цветов не всегда поможет помириться с женщиной-Весами. Если это лилии, а у нее аллергия на них, она лишь расстроится, что партнер ее так плохо знает. Поэтому к Весам подход нужен очень индивидуальный. Сами Весы могут мириться, присылая проникновенные музыкальные композиции и грустные картинки в социальные сети и мессенджеры, демонстрируя таким образом, что ситуация достаточно грустная, и пора пойти на диалог.
Скорпион
Скорпион — это тот знак Зодиака, который может не прощать очень долго и даже затаить месть в глубине души. Поэтому со Скорпионами лучше расставить точки над i: поговорить о мотивах, поругаться еще раз, но не оставить недоговоренностей и двусмысленных трактовок. Если Скорпионы убедятся, что противоречие исчерпало себя, они помирятся сами, и не потребуется даже совершать никаких особенных действий, чтобы заслужить их расположение к своей персоне.
Стрелец
Стрельцы любят мириться в неожиданных обстоятельствах: будучи в ссоре, они могут приезжать под окна любимых и писать на асфальте послания, за которые потом стыдно перед соседями, присылать подарки в офис или неожиданно делать предложение посреди бурного выяснения отношений. С друзьями динамика столь же активна, разве что не окрашена романтическими тонами. Поэтому Стрельцов во время примирения важно удивить, показать, что Стрельцы — вдохновляющие личности, которых не хочется потерять.
Козероги в астрологии считаются достаточно жестким знаком Зодиака, они нередко бывают вспыльчивыми холериками или стойкими не очень эмоциональными флегматиками. Но при этом Козероги абсолютно не обидчивы, и если дело не касается серьезного предательства, дружеского, любовного или делового, Козерогам достаточно простых извинений. А вот сами они могут пытаться загладить вину подарками или даже деньгами, полагая, что так они демонстрируют ценность отношений. Не стоит думать, что Козероги пытаются откупиться от вас: они правда считают, что выдать презент после ссоры — отличный способ помириться.
Водолей
Водолеи тоже являются достаточно отходчивыми знаками Зодиака. Их подкупают не столько виноватые взгляды или извиняющиеся послания в ночи во все мессенджеры, сколько искренняя готовность идти на диалог и искать компромиссы. Водолеи считают все это проявлением внутреннего благородства и высоко ценят в людях такие качества. Хотя, конечно, от примирительного похода в кафе или кино они откажутся.
Рыбы
Восприимчивые Рыбы стараются проговорить все негативные моменты, чтобы закрыть больную тему и не оставить недоговоренностей. Как и в случае с Раками, Рыбам иногда очень нужны серьезные разговоры по душам, которые помогут им разгрузиться, лучше понять партнера или собеседника, а также наладить с ним контакт. Но только не нужно читать Рыбам нравоучения: это сильно охладит их теплые намерения.