Как помириться с представителями разных знаков Зодиака: советы астрологов

Дева

Помириться с Девой можно, используя практический подход. Словами делу не поможешь, а вот поступок, совершенный ради примирения, убедит их пойти на диалог. Девы — это те самые партнеры, которые готовят ужин и прибивают полочки, чтобы пойти на мировую, и те самые друзья, которые после ссоры приносят странные подарки без повода, чтобы восстановить расположение к себе. Та же самая тактика сработает и в их адрес.

Весы

Эмоциональные Весы падки на все эстетически прекрасное, но действовать стоит обдуманно. Например, букет цветов не всегда поможет помириться с женщиной-Весами. Если это лилии, а у нее аллергия на них, она лишь расстроится, что партнер ее так плохо знает. Поэтому к Весам подход нужен очень индивидуальный. Сами Весы могут мириться, присылая проникновенные музыкальные композиции и грустные картинки в социальные сети и мессенджеры, демонстрируя таким образом, что ситуация достаточно грустная, и пора пойти на диалог.

Скорпион

Скорпион — это тот знак Зодиака, который может не прощать очень долго и даже затаить месть в глубине души. Поэтому со Скорпионами лучше расставить точки над i: поговорить о мотивах, поругаться еще раз, но не оставить недоговоренностей и двусмысленных трактовок. Если Скорпионы убедятся, что противоречие исчерпало себя, они помирятся сами, и не потребуется даже совершать никаких особенных действий, чтобы заслужить их расположение к своей персоне.

Стрелец

Стрельцы любят мириться в неожиданных обстоятельствах: будучи в ссоре, они могут приезжать под окна любимых и писать на асфальте послания, за которые потом стыдно перед соседями, присылать подарки в офис или неожиданно делать предложение посреди бурного выяснения отношений. С друзьями динамика столь же активна, разве что не окрашена романтическими тонами. Поэтому Стрельцов во время примирения важно удивить, показать, что Стрельцы — вдохновляющие личности, которых не хочется потерять.

Козерог

Козероги в астрологии считаются достаточно жестким знаком Зодиака, они нередко бывают вспыльчивыми холериками или стойкими не очень эмоциональными флегматиками. Но при этом Козероги абсолютно не обидчивы, и если дело не касается серьезного предательства, дружеского, любовного или делового, Козерогам достаточно простых извинений. А вот сами они могут пытаться загладить вину подарками или даже деньгами, полагая, что так они демонстрируют ценность отношений. Не стоит думать, что Козероги пытаются откупиться от вас: они правда считают, что выдать презент после ссоры — отличный способ помириться.

Водолей

Водолеи тоже являются достаточно отходчивыми знаками Зодиака. Их подкупают не столько виноватые взгляды или извиняющиеся послания в ночи во все мессенджеры, сколько искренняя готовность идти на диалог и искать компромиссы. Водолеи считают все это проявлением внутреннего благородства и высоко ценят в людях такие качества. Хотя, конечно, от примирительного похода в кафе или кино они откажутся.

Рыбы