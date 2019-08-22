Энергетические вампиры по дате рождения

Каждый помечен судьбой. Появляясь на свет, мы получаем своеобразный код, который накладывает метку на наш образ жизни. Код сообщает о былом, настоящем, грядущем и о том, что мы не в силах изменить. Более подробную информацию о себе можно найти в тибетском гороскопе по дате рождения. Он же позволяет вычислить энергетического вампира.

Нумерология Тибета и код судьбы

Философы Тибета полагают, что наше состояние — это отражение того, кем мы были раньше. Если вас преследуют неудачи, если успех при всех стараниях остается чем-то недостижимым, то вы идете путем кармической чистки. Если же, напротив, наслаждаетесь жизнью, то вы получаете вознаграждение за свои труды.

Рассчитать число жизненного пути несложно. Думаем, читатели сайта dailyhoro.ru уже неоднократно проводили подобные вычисления. Важно отметить, что нумерология тибетских монахов немного отличается от привычной нам.

В тибетской философии есть такое понятие, как Мева — отметина, которая предопределяет многие события, предназначение человека и путь его духовного роста. Свою Меву можно рассчитать по дате рождения. Для начала нужно узнать, какая метка соответствует вашему году рождения, взглянув на таблицу:

Как вычислить код судьбы? Просто добавьте к вашей дате рождения (только день и месяц) число метки. Для наглядности: вы родились 13 (день) 11 (месяц) 1975 (год). Число вашего года, согласно таблице, — 7. Складываем, пока не получится однозначное число: 13+11+7=31=3+1=4. Получается, ваша Мева — 4. Это метка расскажет все о вашем энергетическом поле и о том, как вы взаимодействуете с миром: впитываете ли вы чужую энергию или, напротив, отдаете ее.

Как определить энергетического вампира

Перейдем к самому интересному — к расшифровке числового значения. Толкование чисел от одного до девяти поможет вам вычислить энергетического вампира по дате рождения человека.

1 — человек нередко упускает возможности в жизни, боится проиграть, отчего и не пытается выиграть. В плане энергетики — донор, раздающий окружающим добро и внутреннюю силу. Удача ждет в более осознанном возрасте.

2 — рассудительный человек, прекрасно чувствует людей, что позволяет держать дистанцию с манипуляторами и предателями. Может как отдавать, так и забирать энергию. Все зависит от обстоятельств и развития души.

3 — хозяин своей судьбы, ради своего счастья готов на все. Яркий представитель энергетических вампиров.

4 — миротворец, который готов отказать в чем-то себе ради счастья других. Помогает бескорыстно, не ожидая, не требуя, не умоляя. За великодушие часто получает щедрые вознаграждения судьбы. Считается сильным донором.

5 — волевой, упорный и находчивый человек. Он подобен фениксу, который обладает способностью сжигать себя и затем возрождаться. Ненамеренно черпает энергию от окружающих.

6 — чувствительный человек, живет в мире эмоций, обладает способностью видеть будущее и предсказывать события. Предпочитает отдавать энергию, но в худшем проявлении себя может ее забирать.

7 — человек-змей, который носит много масок. Обладает богатым воображением и умением приспосабливаться к разным обстоятельствам. Сдерживать удары судьбы и подпитывать свой дух предпочитает посредством душевных сил других. Энергетический вампир.

8 — уравновешенный и спокойный человек, который стремится к единству души и разума. С энергетической точки зрения занимает нейтральную позицию.