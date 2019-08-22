Неужели Нибиру? Пассажиры самолета сняли на видео приблизившуюся к Земле планету Х

По мнению конспирологов, планета Х приблизилась к Земле, и уже в этом месяце произойдет конец света, пишет Topnews.
Известный исследователь аномальных явлений из Тайваня Скотт Уорринг показал новое видео, доказывающее, по его словам, существование инопланетян.
По словам исследователя, запись он получил от знакомого, заметившего необычный объект в небе во время перелета.
Известно, что самолет летел над океаном во время заката, и в часе пути до Тайваня в небе появился светящийся синий диск, прятавшийся за облаками.
«Это отличные необработанные кадры редкого светящегося синего НЛО над океаном. Лучшее время увидеть НЛО – во время заката, когда угол солнца прорезает любой скрытый в небе корабль, обличая его на несколько минут», - уверен Уорринг.
По мнению уфологов, этим объектом может быть не просто НЛО, а зловещая Нибиру, вплотную приблизившаяся к Земле.
По подсчетам исследователей, конец света из-за ужасной планеты произойдет уже 30 августа 2019 года, и уже сейчас гигантская и зловещая планета подошла к Земле на очень близкое расстояние.
Однако заместитель директора космического центра имени Линдона Джонсона NASA в Хьюстоне Майкл Хесс уверен, что людям свойственно верить «сказкам» из Интернета, тогда как никаких доказательств существования Нибиру просто нет.