Неужели Нибиру? Пассажиры самолета сняли на видео приблизившуюся к Земле планету Х

По словам исследователя, запись он получил от знакомого, заметившего необычный объект в небе во время перелета.

Известно, что самолет летел над океаном во время заката, и в часе пути до Тайваня в небе появился светящийся синий диск, прятавшийся за облаками.

«Это отличные необработанные кадры редкого светящегося синего НЛО над океаном. Лучшее время увидеть НЛО – во время заката, когда угол солнца прорезает любой скрытый в небе корабль, обличая его на несколько минут», - уверен Уорринг.

По мнению уфологов, этим объектом может быть не просто НЛО, а зловещая Нибиру, вплотную приблизившаяся к Земле.

По подсчетам исследователей, конец света из-за ужасной планеты произойдет уже 30 августа 2019 года, и уже сейчас гигантская и зловещая планета подошла к Земле на очень близкое расстояние.

Однако заместитель директора космического центра имени Линдона Джонсона NASA в Хьюстоне Майкл Хесс уверен, что людям свойственно верить «сказкам» из Интернета, тогда как никаких доказательств существования Нибиру просто нет.