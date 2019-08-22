СМИ: перепуганный Масляков пытается «замять» конфликт по КВН и откупиться от суда

По информации Sobesednik, 22 августа 2019 года Суд по интеллектуальным правам приступит к рассмотрению вопроса о прекращении правовой охраны одного из товарных знаков «КВН», принадлежащих ведущему передачи Александру Маслякову-старшему с 1997 года.

Известно, что отсудить у Масляковых права на КВН пытается ООО «Группа 7», получившая в 2017 году исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (КВН) от Марины Топаз - вдовы одного из создателей КВН Сергея Муратова.

На днях женщина обратилась с письмом к владельцу «Группы 7» Дмитрию Иванову, в котором рассказала, что Александр Масляков-старший «стал считать собственностью только своей семьи не им придуманное детище и не им придуманное название, давно ставшее брендом».

«Хотя права на КВН в полном объеме перешли к моему мужу, а после его ухода из жизни по нотариально оформленному завещанию – мне. Масляков же не имеет никакого отношения к созданию КВН, к его истокам и философии, однако превратил КВН в свою собственность», - подчеркнула Марина Топаз.

Она напомнила, что Александра Маслякова пригласили в КВН в качестве ведущего лишь спустя три года после того, как телепроект был создан. Придумали его в 1961 году сразу три автора - Альберт Аксельрод, Сергей Муратов и Михаил Яковлев.