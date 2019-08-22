Навка показала уникальное фото с Песковым в роддоме

«Мое счастливое утро пять лет назад! Наш маленький комочек счастья, нежности и чистоты, который перевернул нашу жизнь и дал новые силы, эмоции, энергию, любовь!!! С каждым годом наш ангел растет, даря всё новые ощущения от каждого своего шага! Это вечная любовь, вмещающая в себя бесконечное число граней эмоций и силы чувств!!!» — рассказала Навка.