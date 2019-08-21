Ср, 21.08.2019
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Не проспи! На террасе с красивейшим видом на Таллинн весело проводят лето

Вечеринка SKY GARDEN AUGUST ARTWORK

ФОТО: Fibo

Впервые все три ресторана с террасами торгового центра T1: Katuse Baar, Pelm, Fibo и сам торговый центр T1 объединятся в одну большую и самую притягательную террасу на время вечеринки Sky Garden August Artwork.

Гостям обеспечены отличные коктейли, зажигательная музыка (играют полюбившиеся публике Bombossa Brothers), жизнелюбивая компания, веселье и танцы до утра. Как изящный аксессуар к вечеринке - вид на миллион, открывающийся с крыши, пламенеющий закат, а кто-то, возможно, встретит на террасе и рассвет.

Начало вечеринки Sky Garden 23 августа в 21.00.

Бронирование столиков (количество мест ограничено, так что поторопитесь):

T1 katusebaar: 5919 9148 / katusebaar@gmail.com

Fibo: 5197 8801 / fiborestoran@gmail.com

Pelm: 600 4777 / pelm@pelm.ee

Дополнительная информация: 58 201 524

Проведите вечер пятницы и встречайте субботу в прекрасной компании!

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