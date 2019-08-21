Десять ошибок, которые мешают тебе накопить деньги

И это только вершина айсберга. Ведь если попробуешь разобраться, сколько денег ты тратишь на бесполезные вещи или дорогостоящие перекусы, — будешь удивлен.

Ты считаешь себя слишком бедным

Да, если твоя зарплата — 15 тысяч, а ты живешь на съемной квартире и экономишь на еде — тебе действительно можно лишь посочувствовать.

Но давай поразмышляем: где оно — решение твоей проблемы? Постоянная нехватка денег или их полное отсутствие говорит о том, что ты зарабатываешь меньше, чем тебе необходимо для более-менее комфортной жизни.

Значит, тебе нужно подумать прежде всего о том, как можно увеличить свой доход. Это может быть смена места работы или профессиональной деятельности вообще, обучение перспективным специальностям в интернете, самообучение по книгам и видеоурокам или фриланс.

Если не хочешь уходить со своей работы или боишься, что не сможешь найти себе новую, — подумай о том, есть ли у тебя навыки, с помощью которых можно удвоить твою зарплату.

Ты не умеешь довольствоваться тем, что у тебя есть

Чем больше ты тратишь денег, тем больше растут твои потребности.

В общем-то, можно привести довольно неплохой пример: вместо того чтобы продолжать ходить с телефоном двухгодичной давности, но в прекрасном состоянии, ты покупаешь последнюю модель айфона или просто дорогостоящий гаджет с кучей функций, которыми ты не будешь пользоваться.

Даже если твои доходы выросли, это не значит, что ты можешь тратить все деньги без оглядки. Установи себе лимит, который ты сможешь ежемесячно тратить, а остальную сумму отправляй на свой накопительный счет в банке.

Ты экономишь на нужных тебе вещах с целью откладывать большую сумму

Когда ты покупаешь себе кроссовки за 1 000, надеясь, что сэкономленные 2 000 пойдут тебе на накопительный счет, ты сильно ошибаешься. Эта же сумма спустя месяц-два пойдет тебе на новые кроссовки, так как твои, купленные за бесценок, дольше носиться не смогут.

Хочешь накопить? Учись брать себе не дешевые, а качественные вещи, чтобы не искать им замену по прошествии нескольких месяцев. Это правило действительно помогает нехило сэкономить, так как хорошая вещь может носиться и год, и даже два, если ты относишься к ней бережно.

Ты занимаешь, чтобы не тратить отложенные деньги

Да, и такое бывает. Когда в приложении видишь красующиеся цифры на сберегательном счете, так сложно с ними расстаться. Поэтому человек решает просто занять необходимую сумму у своих знакомых или друзей. «Ну а что, не снимать же деньги, которые я откладываю?»

А ведь в таком случае снимать их всё равно придется, чтобы потом расплатиться с кредиторами. Не бери в долг, по крайней мере старайся этого не делать. Это золотое правило для человека, который хочет накопить, а не свалиться в долговую яму.

Ты любитель скидок

Это, конечно, не пункт № 8, но что-то близкое. Желая уменьшить траты на определенные покупки, люди в итоге покупаются на скидки. Ты видишь ценники с заманчивой надписью «— 70 %» и буквально не можешь пройти мимо. Да, этой болезнью страдают не только девушки, так как желание сэкономить есть у всех.