Десять ошибок, которые мешают тебе накопить деньги

Постепенно откладывая деньги, ты можешь накопить и на заветный отпуск, и на исполнение давней мечты, и на какую-нибудь дорогостоящую покупку, пишет Menscult.
Только вот даже при зарплате выше среднего бывает сложно приучить себя правильно накапливать свои сбережения.
Рассказываем о том, какие привычки мешают тебе достичь цели.
Откладываешь не с каждой зарплаты, а когда придется
Может, на радостях от сообщения о пополнении счета ты просто забываешь откладывать на свою мечту, а может, ты считаешь, что накопление необязательно должно производиться систематизированно.
В любом случае оба этих варианта отдаляют тебя от желаемого результата.
Лучший способ — настроить в банковском приложении автоматическое перечисление определенного процента с общей суммы твоих поступлений. Это избавит тебя от необходимости самостоятельно переводить деньги на сберегательный счет.
Не следишь за долгами
Думать, что ты с легкостью накопишь определенную сумму, не учитывая то, что на тебе висит долг или даже несколько долгов, — это фатальная ошибка.
Во многих случаях сумма долга растет ежемесячно, и чем дольше ты будешь игнорировать эту статью расходов, тем существеннее будет накопившаяся цифра в платежках.
Поэтому первое, что ты должен усвоить, если уж твердо решил откладывать деньги: необходимо как можно быстрее рассчитаться со всеми. Это касается и займа у твоих друзей и знакомых, и штрафов за машину, и просрочек по кредиту, и коммунальных платежей. Как только расплатишься — смело начинай копить на светлое будущее.
Откладываешь, а потом снимаешь небольшие суммы
И не говори, что такого ни разу не было. Допустим, откладывал ты несколько месяцев, а потом тебе срочно понадобилось что-то купить, или заплатить за ремонт, или же просто тебе не хватило свободных денег до конца месяца.
И ты начинаешь медленно, но верно штурмовать свои запасы. Иногда это лишает тебя неплохих процентов, которые успели «накапать» на счет за всё время, пока ты только вносил деньги и не снимал их. Естественно, ты перестаешь приближаться к своей заветной цели.
Поэтому советуем тебе завести как минимум два счета и использовать один исключительно для накопления, а второй — как резерв в случае срочной необходимости денежных средств.
Обещаешь себе начать откладывать немного позже
«Начну копить завтра / через неделю / со следующей зарплаты». Есть хорошая поговорка: не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.
Так и с накоплением: если не начнешь уже сейчас, завтра придумаешь себе очередную отговорку вроде «нужно оставить деньги на новые обои» или «а как же коммуналка».
Никто не заставляет тебя откладывать большие суммы. Начни хотя бы с тысячи — и ты увидишь, как дело будет постепенно продвигаться вперед.
Не отслеживаешь расходы
«Я бы с удовольствием копил, но ведь я трачу почти всю зарплату», — говоришь ты. И снова лишаешь себя возможности начать копить деньги.
В большинстве случаев проблема заключается в том, что ты не отслеживаешь, на что тратишь деньги. Поел в кафе, приобрел привычку брать кофе на вынос перед работой, несколько раз съездил на такси, потому что не хотелось ждать прихода общественного транспорта, — вот они, твои деньги, которые ты мог отложить на задуманное путешествие.
И это только вершина айсберга. Ведь если попробуешь разобраться, сколько денег ты тратишь на бесполезные вещи или дорогостоящие перекусы, — будешь удивлен.
Ты считаешь себя слишком бедным
Да, если твоя зарплата — 15 тысяч, а ты живешь на съемной квартире и экономишь на еде — тебе действительно можно лишь посочувствовать.
Но давай поразмышляем: где оно — решение твоей проблемы? Постоянная нехватка денег или их полное отсутствие говорит о том, что ты зарабатываешь меньше, чем тебе необходимо для более-менее комфортной жизни.
Значит, тебе нужно подумать прежде всего о том, как можно увеличить свой доход. Это может быть смена места работы или профессиональной деятельности вообще, обучение перспективным специальностям в интернете, самообучение по книгам и видеоурокам или фриланс.
Если не хочешь уходить со своей работы или боишься, что не сможешь найти себе новую, — подумай о том, есть ли у тебя навыки, с помощью которых можно удвоить твою зарплату.
Ты не умеешь довольствоваться тем, что у тебя есть
Чем больше ты тратишь денег, тем больше растут твои потребности.
В общем-то, можно привести довольно неплохой пример: вместо того чтобы продолжать ходить с телефоном двухгодичной давности, но в прекрасном состоянии, ты покупаешь последнюю модель айфона или просто дорогостоящий гаджет с кучей функций, которыми ты не будешь пользоваться.
Даже если твои доходы выросли, это не значит, что ты можешь тратить все деньги без оглядки. Установи себе лимит, который ты сможешь ежемесячно тратить, а остальную сумму отправляй на свой накопительный счет в банке.
Ты экономишь на нужных тебе вещах с целью откладывать большую сумму
Когда ты покупаешь себе кроссовки за 1 000, надеясь, что сэкономленные 2 000 пойдут тебе на накопительный счет, ты сильно ошибаешься. Эта же сумма спустя месяц-два пойдет тебе на новые кроссовки, так как твои, купленные за бесценок, дольше носиться не смогут.
Хочешь накопить? Учись брать себе не дешевые, а качественные вещи, чтобы не искать им замену по прошествии нескольких месяцев. Это правило действительно помогает нехило сэкономить, так как хорошая вещь может носиться и год, и даже два, если ты относишься к ней бережно.
Ты занимаешь, чтобы не тратить отложенные деньги
Да, и такое бывает. Когда в приложении видишь красующиеся цифры на сберегательном счете, так сложно с ними расстаться. Поэтому человек решает просто занять необходимую сумму у своих знакомых или друзей. «Ну а что, не снимать же деньги, которые я откладываю?»
А ведь в таком случае снимать их всё равно придется, чтобы потом расплатиться с кредиторами. Не бери в долг, по крайней мере старайся этого не делать. Это золотое правило для человека, который хочет накопить, а не свалиться в долговую яму.
Ты любитель скидок
Это, конечно, не пункт № 8, но что-то близкое. Желая уменьшить траты на определенные покупки, люди в итоге покупаются на скидки. Ты видишь ценники с заманчивой надписью «— 70 %» и буквально не можешь пройти мимо. Да, этой болезнью страдают не только девушки, так как желание сэкономить есть у всех.
Но сезонных распродаж нужно опасаться: велик риск того, что вместе с нужной вещью ты купишь пару-тройку вещей бесполезных — и плакали твои денежки.