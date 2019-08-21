Турция призналась, как кормит в отелях «все включено»

Разобраться предлагает project-splash.com. Что такое All Inclusive? Система «все включено» распространена во всем мире. Она заключается в том, что питание, коктейли и иногда алкоголь в баре, а также некоторые другие услуги уже включены в стоимость путевки. Однако All Inclusive может быть разным.

Осман Айык утверждает, что в отелях есть «железное» правило: пища с тарелок гостей выбрасывается в мусор. Поэтому даже если вы оставите блюдо нетронутым, его не подадут следующему постояльцу отеля. Подобный принцип есть во всех отелях Турции, ведь они обязаны соответствовать определенным стандартам гостиничного бизнеса. Какие же продукты питания относятся к числу тех, которые используют повторно? Осман Айык уверяет, что все они имеют длительный срок хранения и содержатся в соответствующих условиях – специальных холодильных камерах. К таким продуктам относятся мед, варенье, масло, пастеризованные оливки, сыр. Подобная практика, разумеется, не распространяется на продукты, которые быстро портятся. Даже если они оказались абсолютно нетронутыми, их сразу же выбрасывают.

Какие ограничения бывают? Система называется «все включено», но включено далеко не все. Итак, что касается трехразового питания, здесь действует принцип «Кто не успел – тот опоздал». Другими словами, если вы на 10-15 минут опоздали на завтрак, вам придется его покупать. Так же с обедом и ужином. Шведский стол доступен только в строго отведенное время. С алкогольными напитками в баре, кстати, то же самое. Они продаются обычно с 10 часов утра до 10 часов вечера.

В чем разница между All Inclusive в отеле 3* и отеле 5*? Система и в первом, и во втором случае называется «все включено», на практике это будут две совершенно разные картины. К примеру, завтрак в трехзвездочном отеле включает в себя гораздо меньший выбор блюд. Тогда как в пятизвездочном отеле перед вами будет огромный стол с сумасшедшим разнообразием блюд. Таким образом, концепция остается одинаковой, а вот разнообразие и качество услуг зависит от уровня гостиницы.

Что входит в All Inclusive? Помимо трехразового питания и бесплатного алкоголя, в полном распоряжении гостей есть еще несколько услуг. Зачастую это бесплатный мини-бар, сейф, хаммам и некоторые виды массажа.

Ultra all Inclusive