Ср, 21.08.2019
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  • «Леди в красном»: Виктория Лопырева устроила зажигательные танцы на яхте

«Леди в красном»: Виктория Лопырева устроила зажигательные танцы на яхте

Виктория Лопырева

ФОТО: Instagram

36-летняя Виктория Лопырева отдыхает с возлюбленным на берегу Эгейского моря. Пара арендовала роскошную яхту, на которой телеведущая показала свои танцевальные способности, сообщает Cosmo.

«Мисс Россия 2003» вместе с 36-летним Игорем Булатовым вернулась в Грецию. Сейчас влюбленные наслаждаются солнцем на острове Сими. 

Лопырева примерила яркий образ — красное мини-платье и белая шляпка. Звезда выбрала элегантные украшения — крупные золотые серьги-кольца и несколько цепочек на шею. На палубе арендованного корабля играла греческая музыка. Виктория порадовала любимого мужчину страстным танцем. Булатов лежал рядом на шезлонге.

Виктория Лопырева в Греции
Виктория Лопырева в Греции
instagram.com/lopyrevavika

Телеведущая также показала соблазнительное фото в купальнике с глубокими вырезами. Знаменитость не стала краситься, но надела солнцезащитные очки. Соблазнительный наряд подчеркнул все прелести фигуры Виктории. «Я пришла, я увидела и осталась», — подписала фотографию Лопырева.

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