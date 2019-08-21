«Леди в красном»: Виктория Лопырева устроила зажигательные танцы на яхте

36-летняя Виктория Лопырева отдыхает с возлюбленным на берегу Эгейского моря. Пара арендовала роскошную яхту, на которой телеведущая показала свои танцевальные способности, сообщает Cosmo.
«Мисс Россия 2003» вместе с 36-летним Игорем Булатовым вернулась в Грецию. Сейчас влюбленные наслаждаются солнцем на острове Сими.
Лопырева примерила яркий образ — красное мини-платье и белая шляпка. Звезда выбрала элегантные украшения — крупные золотые серьги-кольца и несколько цепочек на шею. На палубе арендованного корабля играла греческая музыка. Виктория порадовала любимого мужчину страстным танцем. Булатов лежал рядом на шезлонге.
Телеведущая также показала соблазнительное фото в купальнике с глубокими вырезами. Знаменитость не стала краситься, но надела солнцезащитные очки. Соблазнительный наряд подчеркнул все прелести фигуры Виктории. «Я пришла, я увидела и осталась», — подписала фотографию Лопырева.