«Леди в красном»: Виктория Лопырева устроила зажигательные танцы на яхте

«Мисс Россия 2003» вместе с 36-летним Игорем Булатовым вернулась в Грецию. Сейчас влюбленные наслаждаются солнцем на острове Сими.

Лопырева примерила яркий образ — красное мини-платье и белая шляпка. Звезда выбрала элегантные украшения — крупные золотые серьги-кольца и несколько цепочек на шею. На палубе арендованного корабля играла греческая музыка. Виктория порадовала любимого мужчину страстным танцем. Булатов лежал рядом на шезлонге.

Виктория Лопырева в Греции instagram.com/lopyrevavika