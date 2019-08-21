Горячая галерея: смотри, как прошла самая веселая вечеринка города – Baile-bon Russian Style

Эстонское лето редко балует нас солнечным теплом, зато на BAILE-bon RUSSIAN STYLE всегда жарко.

Гости вечеринки смогли вдоволь насладиться теплой погодой мероприятия.

ФОТО: Photo: Maksim Toome

DJ Bell играл популярную музыку - лучшие зарубежные и русские хиты, разогрев гостей вечеринки так, что невероятный фейерверк эмоций буквально взорвал танцпол! Разгоряченные гости разошлись не на шутку –шампанское рекой и танцы до утра – праздник удался!

В программе вечера опытный инструктор Jorge Hinojosa (Ecuador) провел экспресс-обучение основным движениям латино. Гости с радостью приняли участие в шуточном танцевальном марафоне.

Зажигательные мулатки - создавали атмосферу незабываемого праздника, отвлекли от серых будней, унося в мир радужных красок, на настоящую карнавальную сказку!

Обворожительные танцовщицы латино-Go-Go добавили энергии шоу и радовали глаз, а барабанное шоу, в процессе которого гости сами смогли «постучать» в барабан и раскрыть свой творческий потенциал, как всегда порадовало и заставило каждого влиться в атмосферу бесшабашного веселья! «Вкусная» смесь из фейерверка ритмов и эмоций побудила сердце биться сильнее! Но сексуальные носители опахала не дали сгореть в необузданной позитивной энергии счастья и веселья! Шоу внесло особую торжественность любимому мероприятию, сблизило и объединило гостей в карнавальной атмосфере!

Не пропусти и ты - прими участие в этом ярком и зрелищном событии!

Следующая вечеринка BAILE-Bon RUSSIAN STYLE состоится 20 СЕНТЯБРЯ в ночном клубе PRIVÉ!

Отметь свое участие на Facebook!