Видео: девушка сделала секс-фото в переполненном вагоне метро и прославилась

На кадрах героиня видео, Джессика Джордж, в обтягивающем черном платье и в туфлях на высоких каблуках извивается и приседает, держа перед собой смартфон. Пассажиры тайком с изумлением наблюдают за происходящим. А девушка, не обращая на них внимания, продолжается делать желанные снимки.

Днем позже она опубликовала получившиеся фотографии в своем Twitter-аккаунте, прикрепив ссылку на пост Яра и написала: «Спасибо, мистер». Благодарность красотки понятна - число ее подписчиков выросло в разы, как только видео распространилось по Сети. Оно вызвало буквально шквал комментариев.

Одни пользователи хвалили Джордж за смелость, другие упрекали за бесстыдство. Равнодушных к поступку роковой красавицы было мало, отчего ролик быстро стал вирусным.