Видео: девушка сделала секс-фото в переполненном вагоне метро и прославилась
В Сети появилось новое вирусное видео. Пользователь Бен Яр 17 августа опубликовал в своем Twitter ролик, героиня которого, сексуально изгибаясь, позирует перед телефоном, не обращая внимания на то, что вагон переполнен людьми.
На кадрах, героиня видео, Джессика Джордж в обтягивающем черном платье и в туфлях на высоких каблуках извивается и приседает, держа перед собой смртфон. Пассажиры тайком с изумлением наблюдают за происходящим. А девушка, не обращая на них внимания, продолжается делать желанные снимки.
На кадрах героиня видео, Джессика Джордж, в обтягивающем черном платье и в туфлях на высоких каблуках извивается и приседает, держа перед собой смартфон. Пассажиры тайком с изумлением наблюдают за происходящим. А девушка, не обращая на них внимания, продолжается делать желанные снимки.
Днем позже она опубликовала получившиеся фотографии в своем Twitter-аккаунте, прикрепив ссылку на пост Яра и написала: «Спасибо, мистер». Благодарность красотки понятна - число ее подписчиков выросло в разы, как только видео распространилось по Сети. Оно вызвало буквально шквал комментариев.
Одни пользователи хвалили Джордж за смелость, другие упрекали за бесстыдство. Равнодушных к поступку роковой красавицы было мало, отчего ролик быстро стал вирусным.
«Теперь она моя королева», «Вести себя так на глаза у посторонних — это мощно. Я бы никогда не осмелился на такое», «Я бы все отдала за такую самоуверенность, как у нее», «Ей бы следовало уединиться для таких фотосессий», — высказывались комментаторы.