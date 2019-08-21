Находка для обманщика: самые доверчивые знаки Зодиака

Итак, разбираемся, представителей каких созвездий легче всего обвести вокруг пальца?

Стрелец

Открытый и дружелюбный характер приводит к тому, что Стрельцы часто становятся жертвами обмана. Благодаря своей жизнерадостности и доверчивости они не допускают мысли, что их может кто-то обмануть. Они честны и откровенны, поэтому рассчитывают на такую же искренность и прямолинейность от окружающих. Стрельцы верят чужим словам и посулам, а потом удивляются, что люди не выполняют своих обещаний. Они легко поддаются убеждению, и как Буратино идут за лисой Алисой и котом Базилио.

Рядом со Стрельцами постоянно находятся мошенники, желающие обмануть и нажиться на их легковерии. Причем Стрельцы редко делают выводы из своего негативного опыта, и могут вторично попадать в те же ловушки. Представителям этого созвездия необходимо научиться распознавать скрытые мотивы в поведении других людей, быть более внимательными и осторожными.

Водолей

Представители воздушной стихии смотрят на мир с доверчивостью ребенка. Они ожидают от окружающей действительности чудес, загадок и удивительных открытий. Поэтому их очень легко обмануть, и чем фантастичней выглядит выдумка, тем легче Водолей поверит в обман. Когда они осознают, что стали жертвой проходимца, это надолго лишает их душевного равновесия. В отличии от Стрельца, Водолей хорошо запоминает лживых людей и на некоторое время становится недоверчивым. Это продолжается до тех пор, пока аферисты не придумают новый, изощренный способ обмана.

Облапошить Водолея легко в том случае, когда он сам открывается навстречу обманщикам. Излишняя доверчивость опасна, поскольку идет в разрез с инстинктом физического и духовного самосохранения. Но со временем Водолей излечивается от детской доверчивости, и обретает способность отличать мошенников.

Весы

Представители этого созвездия склонны строго следовать законам и правилам и ожидают того же от других людей. Их слабость состоит в том, что Весы часто пребывают в сомнениях, испытывают нерешительность, переживают постоянную внутреннюю борьбу. Это делает их уязвимыми для внушения: Весами легко манипулировать, этим часто пользуются обманщики, чтобы получить выгоду. Осознав, что они стали жертвой обмана, Весы внешне сохраняют философское спокойствие, хотя в глубине души тяжело переживают.

Весы закрывают глаза на негативные стороны характера окружающих, склонны наделять их несуществующими добродетелями. Они уверены в порядочности, искренности даже малознакомых людей. Их доверчивость проявляется в сообщении другим своих секретов, тайн, а также передаче аферистам материальных ценностей. Представители этого знака отличаются некоторой инфантильностью, что позволяет недобросовестным людям воспользоваться их легковерностью.

Лев

На первый взгляд Львы производят впечатление сильных, властных, царственных людей. Но под оболочкой прирожденного лидера скрывается доброе и открытое сердце, легко поддающееся обману. Свою роль в этом играет и завышенное самомнение Льва: ему свойственно судить о людях по себе, Львам просто невдомек, что кто-то может сознательно пойти на обман.

Еще одна слабость Льва: падкость на комплименты и похвалу. Манипуляторы знают, как легко представители солнечного знака тают от лести, как принимают восхищение за чистую монету, поэтому легко обводят их вокруг пальца. Но Львы никогда не признаются в том, что стали жертвой обмана: они будут сохранять гордый и независимый облик, и сделают вид, что все так и задумывалось.

Близнецы

Умные, энергичные, склонные к авантюрам Близнецы тем не менее тоже могут попасть в ловушку обманщиков. Дело в том, что непоседливые дети Меркурия воспринимают огромный объем информации и не всегда проверяют ее подлинность и правдивость. Поэтому их легко ввести в заблуждение, подсунув недостоверные сведения.