Ср, 21.08.2019
Жених шел в номер для новобрачных и впал в кому. Что стало причиной? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Юлия Высоцкая поделилась романтичными снимками с Кончаловским

Юлия Высоцкая поделилась романтичными снимками с Кончаловским

Александр Домогаров и Юлия Высоцкая представят в Таллинне новый спектакль Кончаловского .

ФОТО: Афиша мероприятия

Вчера известный режиссер Андрей Кончаловский отмечал день рождения: ему исполнилось 82 года. В честь праздника его супруга Юлия Высоцкая решила выложить на своей официальной странице в «Инстаграме» серию фотографий, на которых она позирует вместе с Кончаловским, пишет Экспресс газета.

«Сегодня мой день!» — подписала кадры разных лет Высоцкая. Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали режиссеру долгих лет жизни. Также подписчики отметили, что Юлия и Андрей — прекрасная пара, несмотря на большую разницу в возрасте.

36-летняя разница в возрасте не сказывается на чувствах режиссера и актрисы, за годы брака они также смогли сохранить романтику в отношениях и стараются как можно больше времени проводить вместе.

Напомним, что в начале этого года Кончаловский и Высоцкая еще раз обменялись клятвами любви и верности. Супруги обвенчались в Троицком соборе Псковского кремля.

У пары есть сын Петр и дочка Маша. К сожалению, в 2013 году девочка попала в аварию и с того момента находится в коме. Юлия и Андрей предпочитают лишний раз не говорить о дочери.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ