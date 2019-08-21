Юлия Высоцкая поделилась романтичными снимками с Кончаловским

Вчера известный режиссер Андрей Кончаловский отмечал день рождения: ему исполнилось 82 года. В честь праздника его супруга Юлия Высоцкая решила выложить на своей официальной странице в «Инстаграме» серию фотографий, на которых она позирует вместе с Кончаловским, пишет Экспресс газета.
«Сегодня мой день!» — подписала кадры разных лет Высоцкая. Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали режиссеру долгих лет жизни. Также подписчики отметили, что Юлия и Андрей — прекрасная пара, несмотря на большую разницу в возрасте.
36-летняя разница в возрасте не сказывается на чувствах режиссера и актрисы, за годы брака они также смогли сохранить романтику в отношениях и стараются как можно больше времени проводить вместе.
Напомним, что в начале этого года Кончаловский и Высоцкая еще раз обменялись клятвами любви и верности. Супруги обвенчались в Троицком соборе Псковского кремля.
У пары есть сын Петр и дочка Маша. К сожалению, в 2013 году девочка попала в аварию и с того момента находится в коме. Юлия и Андрей предпочитают лишний раз не говорить о дочери.