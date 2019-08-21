«При чем здесь Игорь?» Юлия Проскурякова показала роскошную квартиру своих родителей

Апартаменты отца и матери певицы в Екатеринбурге поразили поклонников, рассказывает издание «7дней.ру».
Юлия Проскурякова вместе с дочкой Вероникой навестила родителей, живущих в Екатеринбурге. Певица, напевая песенку «Родительский дом», провела для подписчиков личного микроблога экскурсию по квартире мамы и папы.
При этом, артистка заметила, что когда в доме дети, без кипиша не обойтись. Под «кипишем» Юлия имела утреннюю игру Ники и дедушки. Идеальный порядок был нарушен огромным количеством разбросанных по ковру ракушек, в которые играли Ника и отец Проскуряковой.
К слову, поклонники поинтересовались, кто помог сделать в доме родителей такой красивый и дорогостоящий ремонт. «Это Игорь сделал ремонт, да?» — поинтересовалась одна из подписчиц Проскуряковой.
«При чем здесь Игорь? — удивилась Юлия. — Этой квартире 20 лет. Это родительская квартира, все ремонты оплачены моими родителями, которые работают в сфере юриспруденции уже много лет!»