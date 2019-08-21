Не вывозите песок с итальянских пляжей. Иначе - тюрьма

Пару путешественников поймали с 40 кг песка, который они засыпали в 14 пластиковых бутылок и спрятали в багажник автомобиля. Полиция предполагает, что после кражи французы планировали сесть на паром из Порто-Торреса во французский Тулон.

Нарушители объясняют, что не думали, что их действия могут посчитать преступными. Изобретательным туристам грозит до шести лет лишения свободы за кражу предметов общественного пользования.