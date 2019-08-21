«В костюме Адама»: Стаса Костюшкина сняли голым в кустах

На снимке исполнитель позирует полностью обнаженным, прикрываясь яблоневой веткой. "Короче, под конец дня рождения нашел молодильные яблочки. Мне опять 18!" – подписал пост именинник.

Поклонницы Стаса Костюшкина пришли в восторг от эротического кадра: "Огонь! В костюме Адама", "Нельзя баб престарелого возраста дразнить, у меня в 35 сердце уже слабое! Вот как мне дальше жить?", "Аполлон!", "Красавчик, что тут говорить. Жене повезло. Веселый, красивый, высокий и богатый!", "Стас, восхищаюсь Вашей формой!", "Вы супер! Полнейший позитив! Красивое тело, пусть все обзавидуются!"

"Я с четвертого раза только яблоки увидела!"

– призналась подписчица.