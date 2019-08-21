«В костюме Адама»: Стаса Костюшкина сняли голым в кустах

20 августа Стас Костюшкин отметил 48-й день рождения. В честь этого события певец опубликовал в Instagram откровенное фото, пишут Дни.ру.
На снимке исполнитель позирует полностью обнаженным, прикрываясь яблоневой веткой. "Короче, под конец дня рождения нашел молодильные яблочки. Мне опять 18!" – подписал пост именинник.
Поклонницы Стаса Костюшкина пришли в восторг от эротического кадра: "Огонь! В костюме Адама", "Нельзя баб престарелого возраста дразнить, у меня в 35 сердце уже слабое! Вот как мне дальше жить?", "Аполлон!", "Красавчик, что тут говорить. Жене повезло. Веселый, красивый, высокий и богатый!", "Стас, восхищаюсь Вашей формой!", "Вы супер! Полнейший позитив! Красивое тело, пусть все обзавидуются!"
"Я с четвертого раза только яблоки увидела!"
– призналась подписчица.
Однако часть аудитории не оценила фотографию, сообщает teleprogramma.pro. "Это уже перебор!", "Не знаешь, как привлечь к себе внимание! Постыдился бы!", "Костюшки свои прикрой! У меня жена на тебя подписана!", "С фигурой неплохо, а с головой – подлечиться надо! Своим детям показывайте!" – взбесились злопыхатели.