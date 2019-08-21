Ср, 21.08.2019
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  • Секс-бомба Настя Каменских в бикини соблазнительно позировала у бассейна

Секс-бомба Настя Каменских в бикини соблазнительно позировала у бассейна

32-летняя Настя Каменских прочно удерживает интерес к себе миллионов мужчин. Секс-бомба поделилась яркими моментами пляжного отдыха, пишет Cosmo.

Певица призналась, что август у нее расписан по минутам, но она успевает насладиться теплом последнего месяца лета. Звезда показала горячие снимки, сделанные у бассейна. Знаменитая брюнетка продемонстрировала свою женственную фигуру в откровенном черном бикини.

Внимание многих поклонников привлекла нижняя часть сексуального купальника. Настя выбрала модель со стрингами, которые подчеркнули ее знаменитые ягодицы. Каменских распустила пышные волосы и отказалась от макияжа. Звезда сняла очки и нежилась под лучами солнца.

Настя Каменских показала фигуру в бикини
Настя Каменских показала фигуру в бикини
https://www.instagram.com/kamenskux/

Исполнительница хита «Попа как у Ким» часто получает комплименты по поводу внешности, но не считает себя идеальной. Жена рэпера Потапа уверена, что главное — нравиться себе и не прекращать самосовершенствоваться.

«Я, как и многие, время от времени занимаюсь самокопанием! Тут бы бедрышко поменьше, а здесь бы подкачать, а может, вообще цвет волос поменять! И эта женщина внутри нас никогда не угомонится. А самое главное, что с появлением соцсетей появились так называемые идеалы, которым все хотят соответствовать! Проблема в том, что не существует правил идеальной внешности, идеальной жизни, идеальных отношений и идеального всего!» — подчеркнула Настя.

Настя Каменских позировала у бассейна
Настя Каменских позировала у бассейна
https://www.instagram.com/kamenskux/

«Как же это красиво!!! Аж глазам больно! Девочки, вот эталон красоты, а не тощие таранки!», «Настя, ты прекрасна», «Вот это фигура, вы божественны», «Потапу повезло, слов нет», «Потрясающая, невозможно смотреть», «Восхищаюсь, не худая, а с формами», «Очень красивая, вы большая молодец, что пропагандируете любовь к себе, а не голодные диеты», — написали Каменских фолловеры.

Певица много работает над своей фигурой. Настя находит время для занятий фитнесом и йогой. 

Настя Каменских не считает себя идеальной
Настя Каменских не считает себя идеальной
https://www.instagram.com/kamenskux/

Жена Потапа часто обнажается перед камерой. Профессиональную фотосессию артистки на крыше высотки можно увидеть здесь. Каменских и сама любит снимать себя в белье. Недавно она сделала откровенное селфи в туалете.

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