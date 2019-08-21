Стала известна причина смерти актрисы Александры Назаровой

По словам заместителя художественного руководителя Театра имени М.Ермоловой Галины Боголюбовой, актриса с июля проходила лечение в больнице из-за проблем с легкими.

«Она и на трубках лежала, и в кому впадала», - призналась Боголюбова в беседе с журналистами канала «Рен-ТВ».

При этом точный диагноз Назаровой не приводится. Напомним, что актриса умерла в возрасте 79 лет. Дата и место похорон пока не сообщаются.

Александра Назарова появилась на свет в Ленинграде в 1949 году. За свою профессиональную карьеру она снялась более чем в 80 фильмах и сериалах, в том числе в таких культовых проектах, как «Бригада» и «Ночной дозор». Народную любовь ей принесла роль Надежды Михайловны - бабушки главной героини ситкома «Моя прекрасная няня».