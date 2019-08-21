Самая сексуальная модель Великобритании показала себя в бикини, от которого дух захватывает!

Не успела Деми Роуз вернуться из отпуска на Бали, как принялась с невероятной скоростью публиковать фото новых проектов одно за другим.

Недавно 24-летняя модель поделилась с подписчиками снимками в купальнике, в котором преданные фанаты опознали бренд Oh Polly.

С ним Деми сотрудничает давно и плотно, ведь бренд специализируется на фигуристых девушках. Золотое бикини подчеркнуло загар модели, а насыщенный макияж добавил красок и сходства с египетскими царицами. Фото девушка подписывать не стала, кокетливо добавив искры и сердечко.

Подписчики полностью согласились с таким определением, заметив, что их любимая Деми сияет как солнце.