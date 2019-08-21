Бывшая невеста Владимира Кличко переезжает в Нью-Йорк после избиения

Год назад Хайден Панеттьери стала встречаться с актером Брайаном Хикерсоном. Правда, эти отношения не привели ни к чему хорошему. Брайан стал поднимать руку на избранницу, после чего та ушла от него, пишет «Стархит».
Сообщается, что Хайден покидает Лос-Анджелес, где проживала с Хикерсоном, и собирается обосноваться в Нью-Йорке. Поводом для перемен в личной жизни актрисы послужила крупная ссора с некогда любимым человеком, произошедшая этой весной. Тогда Брайан Хикерсон не смог сдержать эмоций и поднял руку на хрупкую Панеттьери. Врачи диагностировали у звезды травму носа и множество ушибов.
Экс-избранник Хайден, боксер Владимир Кличко, отреагировал на инцидент. «Он очень разозлился, когда узнал об избиении. Они могут находиться на большом расстоянии друг от друга, но он ни за что не даст в обиду мать его дочери», — поделился источник, отметив при этом, что Кличко намерен прилететь в США на свидание с бывшей невестой. Правда, пока неизвестно, связался ли спортсмен с экс-возлюбленным Панеттьери.
К слову, родные актрисы рады тому, что она ушла от дебошира. Брайан, по их словам, негативно влиял на Хайден, которая стала все чаще пропадать в ночных клубах и увлекаться алкогольными напитками. Поэтому Кличко посчитал, что ребенку лучше не общаться с мамой, ведущей разгульный образ жизни. Он увез Кайю-Евдокию к себе на родину в Киев, где перепоручил заботам своей родительницы. «Хайден давно не видела дочь. Она считает, что Кайе сейчас не стоит жить с ней — это не очень хорошо для ребенка. Все очень печально», — сетовали близкие звезды.