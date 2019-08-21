Бывшая невеста Владимира Кличко переезжает в Нью-Йорк после избиения

Сообщается, что Хайден покидает Лос-Анджелес, где проживала с Хикерсоном, и собирается обосноваться в Нью-Йорке. Поводом для перемен в личной жизни актрисы послужила крупная ссора с некогда любимым человеком, произошедшая этой весной. Тогда Брайан Хикерсон не смог сдержать эмоций и поднял руку на хрупкую Панеттьери. Врачи диагностировали у звезды травму носа и множество ушибов.

Экс-избранник Хайден, боксер Владимир Кличко, отреагировал на инцидент. «Он очень разозлился, когда узнал об избиении. Они могут находиться на большом расстоянии друг от друга, но он ни за что не даст в обиду мать его дочери», — поделился источник, отметив при этом, что Кличко намерен прилететь в США на свидание с бывшей невестой. Правда, пока неизвестно, связался ли спортсмен с экс-возлюбленным Панеттьери.