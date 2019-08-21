Названо блюдо, которое поможет при облысении

Эксперты пришли к выводу, что корейское блюдо из капусты кимчи способствует утолщению волоса и может остановить облысение. Ранее говорилось, что кимчи полезно для желудочно-кишечного тракта.

Так, специалисты попросили 23 мужчин с ранней стадией алопеции употреблять кимчи дважды в день. В течение нескольких месяцев они завтракали и ужинали корейским блюдом.

Через месяц вместо 85 волосинок на квадратный сантиметр их стало 90 штук. А после 4-х месяцев на одном квадратном сантиметре уже росло 92 волоса. «Нынешние лекарства от облысения могут оказывать неблагоприятное воздействие на организм, потому их применение обычно носит временный характер. Мы обнаружили, что кимчи может способствовать росту волос и обращению вспять процесса облысения. Это наиболее безопасная стратегия лечения для пациентов», — говорится в отчете южнокорейских ученых из Университета Данкук под Сеулом.