Вот уж действительно нечего скрывать! Эстонская светская львица блеснула фигурой в бикини

Фото Ласс опубликовала в Instagram.

Напомним, в 2005 году Ласс начала вести прогнозы погоды на Kanal 2, а уже в 2006 году читатели журнала FHM назвали блондинку «Самой сексуальной женщиной в мире». С тех пор началось ее активное участие в эстонской светской жизни.

Впрочем, скандальную репутацию она приобрела уже после того, как начала заниматься бизнесом в сфере недвижимости.

Владелица фирмы, чьи представительства базируются в Эстонии, Сингапуре и США, несколько раз публиковала в Instagram посты, вызывавшие немалый резонанс. Так, например, Лийс осуждала бренды за использование Plus-size моделей в рекламе своих товаров.