Ср, 21.08.2019
Жених шел в номер для новобрачных и впал в кому. Что стало причиной? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Вот уж действительно нечего скрывать! Эстонская светская львица блеснула фигурой в бикини

Вот уж действительно нечего скрывать! Эстонская светская львица блеснула фигурой в бикини
ФОТО!

Liis Lass

ФОТО: Instagram

Эстонская светская львица и предприниматель в сфере недвижимости 32-летняя Лийс Ласс поделилась с поклонниками честным снимком. 

Фото Ласс опубликовала в Instagram. 

Напомним, в 2005 году Ласс начала вести прогнозы погоды на Kanal 2, а уже в 2006 году читатели журнала FHM назвали блондинку «Самой сексуальной женщиной в мире». С тех пор началось ее активное участие в эстонской светской жизни.

Впрочем, скандальную репутацию она приобрела уже после того, как начала заниматься бизнесом в сфере недвижимости.

Владелица фирмы, чьи представительства базируются в Эстонии, Сингапуре и США, несколько раз публиковала в Instagram посты, вызывавшие немалый резонанс. Так, например, Лийс осуждала бренды за использование Plus-size моделей в рекламе своих товаров. 

Большую часть времени предприниматель сейчас проводит в Сингапуре, переодически улетая на отдых в более теплые страны.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ