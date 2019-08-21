Вот уж действительно нечего скрывать! Эстонская светская львица блеснула фигурой в бикини
Эстонская светская львица и предприниматель в сфере недвижимости 32-летняя Лийс Ласс поделилась с поклонниками честным снимком.
Фото Ласс опубликовала в Instagram.
Напомним, в 2005 году Ласс начала вести прогнозы погоды на Kanal 2, а уже в 2006 году читатели журнала FHM назвали блондинку «Самой сексуальной женщиной в мире». С тех пор началось ее активное участие в эстонской светской жизни.
Впрочем, скандальную репутацию она приобрела уже после того, как начала заниматься бизнесом в сфере недвижимости.
Владелица фирмы, чьи представительства базируются в Эстонии, Сингапуре и США, несколько раз публиковала в Instagram посты, вызывавшие немалый резонанс. Так, например, Лийс осуждала бренды за использование Plus-size моделей в рекламе своих товаров.
Большую часть времени предприниматель сейчас проводит в Сингапуре, переодически улетая на отдых в более теплые страны.