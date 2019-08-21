«Конфликты по любому поводу»: стала известна правда о разводе Полины Гагариной

Известно, что пара прожила в браке три года, у них есть общий сын Андрей. Как пояснил Кислов, он влюбился в Полину, когда увидел ее по телевизору. Вскоре они познакомились в реальной жизни и поженились, когда певице было всего девятнадцать. В браке у них родился сын и, как признался актер, он был желанным.

«Хотел ребенка именно от Полины, как только мы познакомились, я понял: она мать моего ребенка», — подчеркнул Павел.

Однако вскоре после его рождения в семьи появились ссоры. Полине приходилось совмещать учебу и уход за малышом, Петр ей помогал всем, чем мог, и даже оставил работу и ушел в декрет вместо артистки, да еще и привлек к заботе об Андрее свою маму, но скандалов в семье это избежать не помогло.

«Когда мы с Полиной были вместе, и это затягивалось больше месяца, у нас начинались конфликты по любому поводу – это была ругань, и очень не хотелось, чтобы это видел Андрей. Собственно, поэтому мы и расстались», - признался актер.

Петр и Полина давно не живут вместе, но по-прежнему часто встречаются, ведь воспитывают общего сына. По словам Кислова, он всегда будет тепло относиться к Гагариной как к матери его ребенка.

«Я нормальный, адекватный человек, мужчина, конечно, ревность и все остальное присутствовало. Но я не имею права это показывать, наши жизни соприкасаются, когда касается что-то Андрея», - объяснил актер Борису Корчевникову.