Этот горячий эстонский парень сравнил свою возлюбленную на приеме у президента со сладеньким фруктом

Победитель седьмого сезона шоу «Эстония ищет суперзвезду» Уудо Сепп пришел на прием президента Эстонии в Розовый сад за ручку со своей возлюбленной. Уудо поделился снимками в соцсетях и сравнил свою любимую со сладеньким фруктом.
«Мое сладенькое яблочко с верхней ветки», - пишет Уудо Сепп в Instagram.
Раньше Уудо Сепп уже дал понять СМИ, что в личную жизнь журналистов артист не пускает. «Скажем так, одна девушка встретилась мне на жизненном пути, но происходящее между нами - лишь для нас двоих, а не на показ для всего мира».