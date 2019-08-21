Ср, 21.08.2019
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  • Этот горячий эстонский парень сравнил свою возлюбленную на приеме у президента со сладеньким фруктом

Этот горячий эстонский парень сравнил свою возлюбленную на приеме у президента со сладеньким фруктом

Uudo Sepp kallimaga.

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

Победитель седьмого сезона шоу «Эстония ищет суперзвезду» Уудо Сепп пришел на прием президента Эстонии в Розовый сад за ручку со своей возлюбленной. Уудо поделился снимками в соцсетях и сравнил свою любимую со сладеньким фруктом. 

«Мое сладенькое яблочко с верхней ветки», - пишет Уудо Сепп в Instagram. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minu magus ladvaõun 😏

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Раньше Уудо Сепп уже дал понять СМИ, что в личную жизнь журналистов артист не пускает. «Скажем так, одна девушка встретилась мне на жизненном пути, но происходящее между нами - лишь для нас двоих, а не на показ для всего мира».

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