Как же здесь хорошо! Расслабляющиеся на пляже знаменитости поздравили Эстонию с праздником

По-настоящему летней погодой насладилась 20 августа певица Лийз Лемсалу, яркий снимок украсил ее страницу в Instagram в этот праздничный день.

Кристель Ааслайд поделилась с поклонниками романтической фотографией, на которой она изображена вместе с любимым - Маттиасом Наанистом. Пара любуется закатом на пляже.

«Здесь хорошо! С праздником, Эстония!» - написала Кристель.