Ср, 21.08.2019
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  • Как же здесь хорошо! Расслабляющиеся на пляже знаменитости поздравили Эстонию с праздником

Как же здесь хорошо! Расслабляющиеся на пляже знаменитости поздравили Эстонию с праздником

Liis Lemsalu.

ФОТО: MADIS SINIVEE / POSTIMEES/SCANPIX

Вчера Эстония отметила 28 лет со дня восстановления независимости республики. Некоторые отечественные знаменитости поздравили родину с праздником яркими фотографиями с пляжа. 

По-настоящему летней погодой насладилась 20 августа певица Лийз Лемсалу, яркий снимок украсил ее страницу в Instagram в этот праздничный день. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Head taasiseseisvumise päeva! ⚡️💌

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Кристель Ааслайд поделилась с поклонниками романтической фотографией, на которой она изображена вместе с любимым - Маттиасом Наанистом. Пара любуется закатом на пляже.

«Здесь хорошо! С праздником, Эстония!» - написала Кристель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siin on hea olla. Palju Õnne, Eesti !

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Наша любимая рыжеволосая красотка Таня-Михайлова Саар тоже провел праздник на пляже. Певица стоит на песке и мечтательно смотрит в сторону моря. Краткость - сестра таланта для Тани, она поздравила Эстонию лишь иконкой с нашим флагом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🇪🇪

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