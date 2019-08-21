Как же здесь хорошо! Расслабляющиеся на пляже знаменитости поздравили Эстонию с праздником

Вчера Эстония отметила 28 лет со дня восстановления независимости республики. Некоторые отечественные знаменитости поздравили родину с праздником яркими фотографиями с пляжа.
По-настоящему летней погодой насладилась 20 августа певица Лийз Лемсалу, яркий снимок украсил ее страницу в Instagram в этот праздничный день.
Кристель Ааслайд поделилась с поклонниками романтической фотографией, на которой она изображена вместе с любимым - Маттиасом Наанистом. Пара любуется закатом на пляже.
«Здесь хорошо! С праздником, Эстония!» - написала Кристель.
Наша любимая рыжеволосая красотка Таня-Михайлова Саар тоже провел праздник на пляже. Певица стоит на песке и мечтательно смотрит в сторону моря. Краткость - сестра таланта для Тани, она поздравила Эстонию лишь иконкой с нашим флагом.