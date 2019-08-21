Внешность - не всё! Как горячий юрист из Прибалтики стал финалистом конкурса «Мистер Мира»

Каждые два года в разных местах мира проходит конкурс Mr World («Мистер Мира»), где выбирают лучшего мужчину. В данный момент представители 86 государств борются за это звание, среди них и представитель соседней Латвии - Эдвин Лочмелис. Русский TVNET пообщался с Эдвином и узнал, кто он такой, а также как можно поддержать этого обаятельного мужчину!

Справка: В этом году конкурс проходит в Маниле (Филиппины). С 1996 года его спонсирует Miss World Organization. Рохит Кханделвал, победитель предыдущего конкурса, должен будет передать свой статус новому "Мистеру Мира", жители Латвии активно болеют за своего представителя.

- Расскажи кратко о себе. Сколько лет, профессия, хобби?

- Меня зовут Эдвин, мне 30 лет. В настоящее время я работаю руководителем юридического отдела в агентстве, где мы помогаем пассажирам получить компенсации от авиакомпаний, например, когда происходит задержка рейса или его отменили. Я окончил RISEBA на английском по программе европейский бизнес.

Более семи лет был сотрудником аудиторской компании. Поменял несколько мест, какое-то время работал в Брюсселе. Сейчас вернулся, и вот - работаю здесь.

Сам я из Гулбене, в Ригу приехал после средней школы, когда мне было 18 лет, чтобы учиться в университете.

Мне пришлось выбирать между профессиональным спортом и учебой. Обучение стоило довольно дорого, мои родители не могли себе это позволить, но я выбрал - и думаю, что правильно - учебу. Не хотел беспокоить родителей. Взял на себя долг, начал учиться и работать, чтобы можно было жить в Риге.

- Как ты попал на конкурс?

- Когда я еще учился в средней школе, решил принять участие в конкурсе "Мисс и Мистер Гулбене", в котором в итоге победил. Тогда я впервые и узнал, что такое эти конкурсы. Узнал о стереотипах. Обычно люди, в частности - парни, негативно относятся к таким смотрам.

После того, как я понял, как там все устроено, загорелся идеей принять участие в конкурсе "Мисс и Мистер Латвия". Я учился в университете, когда увидел рекламу, и в 2011 году выиграл это соревнование.

В 2012-2013 мне предложили принять участие в конкурсе Mister International. Он проводится в Таиланде и не собо популярен. Ну и, если честно, меня он тоже не зацепил. Хотелось уже чего-то помасштабнее, как Mr World.

По приезде в Латвию решил, что не буду нигде участвовать, встретил свою будущую жену, родился ребенок, но в какой-то момент мне позвонили из агентства от "Мисс и Мистер Латвия" с предложением поехать на Mr World.

Я понял, что хочу участвовать. У меня уже была семья, но я не хотел, чтобы жизнь становилась рутиной, решил, что нужно развиваться дальше.

Было интересно, сможет ли этот конкурс открыть новые возможности.

- Ты был "Мистером Латвия", тебе это в чем-то помогло? Какие возможности открываются при таком статусе?

- Я бы сказал, что скорее помогло, чем нет. Подготовка шла пять месяцев, она включала обучение публичным выступлениям, работу с психологами. Научили не принимать близко к сердцу критику, умению поставить себя перед публикой. Прямых каких-то возможностей и преимуществ нет, но навыки пригодились. Приглашали сниматься в рекламе, на фотосъемки, но это все не так серьезно, как могло бы быть.

Конкурс научил больше общаться с людьми, следить за собой, развиваться и заниматься спортом. Это, например, помогает в должности руководителя, который обязан быть примером.

Этот конкурс убедил меня в том, что обязательно нужно к чему-то стремиться. И тут главное даже не победа... Когда ты уже собрался, преодолел сомнения и пришел - в каком-то роде ты уже победил!

Еще одно важное открытие - никто не является сверхчеловеком! Стою, например, перед выходом на сцену и волнуюсь.

Начинаю смотреть на других участников и понимаю, что они волнуются точно так же, как и я. Какими бы профессионалами они ни были, все - люди, со своими эмоциями и переживаниями.

- Учитывая, что ты юрист, это миф, что в таких конкурсах в основном участвуют только модели и люди из мира красоты и моды?

- 50 на 50. Есть очень молодые, которым по 19 лет - они студенты и по совместительству модели. А есть, например, - если говорить конкретно об этом конкурсе - профессиональные спортсмены, например, пловцы и бегуны, которые в этом деле уже 15 лет. Есть люди, которые занимаются карьерой, руководители, один зубной врач есть... Вообще очень разные люди!

- По каким параметрам проходит отбор на подобные конкурсы? Возраст учитывают?

- Конкретно в этом можно участвовать до 30 лет. То есть для меня это последний шанс. В других [конкурсах - Прим. ред.] есть ограничения, например, до 28 лет. Однако кандидатуры рассматриваются индивидуально, и иногда могут сделать исключение. Смотрят на твою мужественность и на то, в какой ты форме, чего достиг в жизни, и это не обязательно победа в каком-то национальном конкурсе.

Оценивают социальную активность, участие в благотворительных мероприятиях. Эгоисты тут не нужны, нужен человек, от победы которого есть смысл, кто поведет за собой и сможет мотивировать.

Смотрят на то, что ты умеешь: танцевать, петь, подвешен ли язык. Ты должен быть коммуникабельным. Английский - это минимум, который ты должен знать. Лучше, если в арсенале 2-3 языка.

Я знаю четыре - латышский, русский, английский и французский. Здесь это ценят и просят иногда перевести тексты, а также помочь тем, кто не знает английского.

- Что еще нужно сделать для победы? Например, дополнительно.

- У нас есть пять нормативов, за которые насчитывают пункты: sport challenge (спортивная подготовка), best-model challenge (как выглядишь на фото, стиль и мода), talent challenge (талант и креативность), extreme challenge (выносливость в экстремальных ситуациях), multimedia challenge (навыки публичного выступления, отклик в соцсетях).

Я стал финалистом в extreme challenge - у нас были состязания на военной базе на Филиппинах, где мы выполняли ряд заданий. Одно из них - бег, во время которого у тебя на плечах мешок, набитый песком.

На multimedia challenge смотрят на активность в социальных сетях - сколько ты делаешь публикаций, комментарии, подписчиков, насколько сильно ты смог увеличить аудиторию за время участия в конкурсе.

Если у вас появилось желание поддержать нашего земляка, то смело можно подписываться на его Instagram-аккаунт тут. А также делать репост этой публикации на Facebook.

- Получил ли ты от участия в этих конкурсах славу?

- Это очень трудный вопрос. Если говорить о Латвии, то приглашают в качестве жюри на конкурсы, на съемки зовут. Даже свой Instagram-аккаунт сделал, только когда приехал сюда [на конкурс. - Прим. ред.]. Для меня это никогда не было важным.

Конечно, если я буду видеть, что вдохновляю людей, могу быть полезным, я буду развивать соцсети и покажу, что я не просто какой-то участник конкурса, а в том, что я делаю, есть смысл.

Есть много вещей, которые я хотел бы обсудить и донести.

- Какие, например?

- Например, я не понимаю раскола среди русских и латышей в Латвии... Мне кажется эта проблема надуманной. У меня жена русская, и я замечаю, что латыши и русские редко общаются вместе. Иногда даже на конкурсах меня могли спросить, почему я говорю на русском.

Одна из важных моих целей - построить хорошие отношения между латышами и русскими. Нет, это не чтобы мне было хорошо, а чтобы люди сами поняли, что можно жить дружно.

Я думаю, что весь этот конфликт искусственно внедряют, а некоторые просто ведутся. Я учился в Гулбене (Gulbenes 2. vidusskola). Там были и те, для кого родным языком был русский. И все дружили, вместе отдыхали. Там у нас не было деления по национальности. Только когда я приехал в Ригу, услышал в СМИ, что есть какой-то конфликт... Но я точно знаю, что его нет!

- Как сам конкурс помогает благотворительной деятельности?

- Они сотрудничают с подобными организациями около 10 лет. Есть еще, например, экологическая ферма. Как помогают? Конкурсанты туда отправляются, это, в свою очередь, распространяется в Сети.

У многих участников огромное число подписчиков в соцсетях, например, у конкурсанта из Непала их около 1 миллиона. У всех 86 участников в общей сложности 30 миллионов подписчиков.

Это дает возможность как оказывать непосредственное влияние на людей, так и через соцсети внедрять оплачиваемую рекламу, направленную на благотворительность.

- Когда участники посещали детский дом, парень из Ливана плакал в одной сториз в Instagram. Знаю, что некоторые считают это обманным маневром. А ты не думаешь, что это работа на камеру?

- Не хотелось этого говорить, но думаю, что да. Этот парень ранее уже принимал участие в трех подобных конкурсах и во всех победил. Он уже знает, как использовать ситуацию в свою пользу. Я и от других конкурсантов слышал, что это был нехороший ход.

Я вообще считаю, что мужчина не должен плакать даже на камеру. Лучше себя показать делом - тем, как ты можешь поддерживать других, какой ты в спорте...

Фото из личного архива Эдвина

- А насколько вообще люди искренни на таких мероприятиях?

- Они становятся искренними примерно через неделю. Сначала все хотят показать себя с лучшей стороны.

Нет, конечно, есть те, кто искренен с самого начала, но все-таки большинство предпочитают в первую очередь оставить о себе хорошее впечатление.

- Могут ли участники как-то подставить друг друга?

- Нет такого. У нас даже есть специальный чат, в котором мы всегда сообщаем, если нашли потерянную вещь какого-нибудь конкурсанта. Думаю, ребята понимают, что с помощью подставы не выиграть.

- С какими трудностями ты столкнулся, когда пришел на Mr World?

- Когда я приехал сюда, то увидел, что большая часть участников - профессионалы. Кто-то олимпийский призер, например.

Эти люди обязательно хороши в чем-то из этих пяти challenge. Я столкнулся с тем, что мне нужно сделать вызов в первую очередь себе и победить их.

- Правда ли, что участники конкурса подписывают документ о том, что они не принадлежат к сексуальным меньшинствам?

- Нет. В договоре нет такого пункта, однако организаторы дали понять, что их интересуют мужественные парни. Могу предположить, что представители ЛГБТ могут быть здесь, но не уверен на 100%.

- Как к твоему хобби относятся близкие?

- Жена как раз была тем человеком, который меня уговаривал участвовать. Она сама хочет, чтобы я стремился к новым высотам. Все родные всегда поддерживали. Больше всех, конечно, поддерживала всегда бабушка.

Когда я еще в Гулбене участвовал в конкурсе, где в зале было около 600 зрителей, на меня приходили посмотреть только три человека. Это были бабушка, дедушка и мама.

Остальные поддерживали других.

- Какие призы разыгрываются в этом конкурсе?

- Насколько помню, 20 тысяч евро + год будут полностью оплачивать проживание в квартире в Лондоне. Ты должен будешь ездить на все благотворительные мероприятия, которые устраивают организаторы.

- Используют ли участники какие-то препараты, чтобы выглядеть более эффектно? Это запрещено?

- Кто-то принимает. Есть те, кто 100% это делает, они даже сами говорили. Думаю, организаторы ничего не знают об этом.

- И последнее. Что бы ты сказал парням из Латвии, которые тоже хотели бы поучаствовать в подобном конкурсе?

- Приглашаю как парней, так и девушек участвовать в кастингах и в конкурсе "Мистер и Мисс Латвия"!

Существуют стереотипы, что это не серьезно, парни не очень мужественные, а также что не надо быть умным, чтобы участвовать... Это абсолютно не так!

Если парень надумает участвовать, то он обязательно должен быть подготовлен физически, есть определенные минимумы нормативов, которые нужно будет сдать. Но главное - не бояться, и развивать свой внутренний огонь!