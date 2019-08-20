«Я твоя жена!»: Киркоров показал видео с обезумевшей фанаткой

В кадре запечатлено, как к артисту пристает некая женщина, представившаяся как Татьяна Пушина из Харькова. При этом она настойчиво говорит о том, что Киркоров является ее мужем.

«Привет! Я жена твоя, Татьяна Пушина! Ты мне всю ночь снился! Ты меня поднял на руки, потом опустил, поставил», - объясняет певцу ситуацию женщина.

В ответ поп-король пытается оправдаться и говорит о том, что все эти события вовсе не означают официальной регистрации брака между ним и фанаткой.

При этом Киркоров отказался идти с Татьяной Пушиной в ЗАГС, а та пригрозила ему выйти замуж за отца певца.

«Подари мне платье, бриллианты и туфли! Я хочу, чтобы ты мне бриллианты подарил и туфли, и платье красивое! Я жду!» - кричала женщина в след уехавшему на машине Киркорову.

В своих комментариях к видео артист выразил бурное возмущение.

«АЛУШТИНСКИЙ ТРЕШ-ШОК! Я думал что «ЭТО» осталось в далеком Прошлом, но оказывается - нет. «ЖЕНА КИРКОРОВА» вернулась. Не поделиться с вами этим «камбеком» было невозможно! НУ ПОЧЕМУ ОНИ ВСЕ ИМЕННО КО МНЕ ПРИХОДЯТ? КАК ОНИ МЕНЯ ВСЕ НАХОДЯТ?» - написал он.