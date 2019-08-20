«Я твоя жена!»: Киркоров показал видео с обезумевшей фанаткой

Известный эстрадный певец Филипп Киркоров опубликовал в своем Instagram видео, снятое во время гастролей в Крыму, пишет Topnews.
В кадре запечатлено, как к артисту пристает некая женщина, представившаяся как Татьяна Пушина из Харькова. При этом она настойчиво говорит о том, что Киркоров является ее мужем.
«Привет! Я жена твоя, Татьяна Пушина! Ты мне всю ночь снился! Ты меня поднял на руки, потом опустил, поставил», - объясняет певцу ситуацию женщина.
При этом Киркоров отказался идти с Татьяной Пушиной в ЗАГС, а та пригрозила ему выйти замуж за отца певца.
«Подари мне платье, бриллианты и туфли! Я хочу, чтобы ты мне бриллианты подарил и туфли, и платье красивое! Я жду!» - кричала женщина в след уехавшему на машине Киркорову.
В своих комментариях к видео артист выразил бурное возмущение.
«АЛУШТИНСКИЙ ТРЕШ-ШОК! Я думал что «ЭТО» осталось в далеком Прошлом, но оказывается - нет. «ЖЕНА КИРКОРОВА» вернулась. Не поделиться с вами этим «камбеком» было невозможно! НУ ПОЧЕМУ ОНИ ВСЕ ИМЕННО КО МНЕ ПРИХОДЯТ? КАК ОНИ МЕНЯ ВСЕ НАХОДЯТ?» - написал он.
Подписчики Киркорва также поделились своим мнением по поводу произошедшего в Крыму. Большинство были согласны, что женщина явно неадекватна.