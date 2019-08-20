Это ж надо додуматься! Такого способа мести вы еще не видели

Предполагаемый виновник и негодяй Саймон Эмберли вместе со своей женой Джоанной, как обычно, встали рано утром, чтобы открыть свой паб. И каково же было их удивление, когда перед зданием они обнаружили двухметровую кучу, вероятно, конского навоза. Эксперты затруднились определить точно — любого смельчака на подходе запах сражал наповал.

Из кучи торчало несколько табличек, на которых было написано: «Владелец паба спит с моей женой». Все обвинения Саймон Эмберли поспешил опровергнуть, заявив, что они абсолютно беспочвенны и в корне неверны. Расстроенного мужа ищет полиция, а хозяин паба придумал способ избавиться от дурно пахнущей кучи, пишет Daily Mail.

Своеобразно отомстил обидчику обманутый муж. Facebook «Мы с Саймоном рады поделиться той любовью, которой нас одарил, увы, неизвестный покровитель. Нам очень жаль, что мы не можем выразить ему благодарность лично. Но если у вас есть розы, нуждающиеся в хорошем удобрении, то вы знаете, где нас найти!» - написано на страничке паба в Facebook.