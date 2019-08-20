Четыре знака Зодиака, которым скучно в отношениях

Этот знак характеризует большое количество энергии, а также сильное желание пробовать новые вещи. Овен управляется Марсом, ищущим острых ощущений, и также является первым знаком Зодиака, поэтому его представители хотят испытать как можно больше эмоций в своих отношениях. История про тщательное планирование свиданий — не про них. Овнам нужны спонтанность и эмоции прямо здесь и сейчас. Они любят искать приключения со своим партнером и чувствуют себя комфортно, когда не могут предсказать, что будет дальше.

Близнецы

Близнецам жизненно необходим выход для всех эмоций и новых знаний, вот почему представители этого знака постоянно желают высказаться. Они получают особое удовольствие от участия в дебатах или интересных беседах со своим партнером или друзьями, поэтому важно иметь большой багаж тем и аргументов при общении с Близнецами. Помимо того, что они хотят пообщаться с новыми людьми, им также нравится находить способы научиться всему понемногу. Возможно, уроки рисования или совместное посещение кулинарного мастер-класса разнообразят ваш вечер и принесут новые эмоции.

Стрелец

Так как Стрельцы находятся под покровительством Юпитера, желание исследовать присуще им на постоянной основе. Они делают это даже не столько ради переживаний и новых ощущений, сколько для просвещения и расширения своего кругозора. Поэтому Стрельцы хотят, чтобы их партнер разделял их стремление в поисках нового. Несмотря на то что Стрельцы любят путешествовать в одиночку, познавать мир со своим партнером может быть куда увлекательнее. Для получения новых эмоций необязательно ехать за границу: подойдут и выходные на природе.

Водолей

Водолеи обожают менять обстановку, ставя в приоритет желание чего-то нового или просто альтернативного тому, что есть. Поэтому для Водолея впасть в эту монотонную рутину отношений и делать одно и то же изо дня в день может быть невыносимым испытанием. Иногда эта причуда чего-то нового доходит до того, что, побывав в одном и том же ресторане слишком много раз, они могут раздраженно указать на это и настоять на каком-то новом месте. Водолеи могут постоянно держать партнера в напряжении и незнании того, что же будет завтра. Поэтому они особенно ценят моменты, когда их вторая половина готова идти навстречу и разделить это постоянное желание к переменам.