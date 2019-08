В Таллинне прошел конкурс красоты и талантов Teen of Estonia 2019: встречаем новых звезд!

Конкурс прошел среди юношей и девушек, у последних было две возрастные категории. Участники показали разные образы, ответили на вопросы жюри, продемонстрировали таланты и вышли на сцену в вечерних нарядах. Компетентное жюри вынесло свой вердикт.

Победителями конкурса стали:

титул Mister Teen of Estonia 2019 завоевал 14-летний Рейнхард Ребане. Молодой человек также стал обладателем титула Teen of Estonia 2019 Best Talent.

Рейнхард Ребане ФОТО: Карина Ваус

Титула Miss Teen of Estonia 2019 удостоилась 17-летняя Валерия Васильева.

Обладательницей титула Little Miss Teen of Estonia 2019 стала 16-летняя Вийвика Меритеэ.

Каждый желающий смог повлиять на судьбу титула Teen of Estonia 2019 People's Choice. С отрывом более чем в 200 голосов любимицей публики стала 17-летняя Елизавета Лынник, которая также стала второй вице-мисс в категории «Мисс».

Призовые места распределились следующим образом:

Mister Teen of Estonia 2019 I runner up - Игорь Клещев.

Mister Teen of Estonia 2019 II runner up - Виктор Цыс.

Miss Teen of Estonia 2019 I runner up - Элина Иванова.

Miss Teen of Estonia 2019 II runner up - Елизавета Лынник.

Miss Teen of Estonia 2019 III runner up - Ольга Чурикова.

Little Teen of Estonia 2019 I runner up - Анналийза Липп, также девушка завоевала титул Teen of Estonia 2019 Best Talent.

Little Teen of Estonia 2019 II runner up - Мишель Вейнард.

Little Teen of Estonia 2019 III runner up - Алина Подъячева.

По словам руководителя агентства Angel Models Agency Анны Микконен, все финалисты выступили очень достойно. «Видела подготовку финала, была в жюри конкурса. До конца сохранялась интрига, и победителей разделяли с призерами конкурса несколько баллов. Рады, что среди участников были и молодые люди. Статные, уверенные и целеустремленные юноши добавили конкурсу остроты и шарма», - поделилась впечатлением Анна.

Победитель конкурса среди юношей Рейнхард Ребане - один из самых опытных участников. За его плечами участие в международных конкурсах и престижные титулы. «Каждый конкурс или соревнование делает меня более уверенным в своих силах. Я привык идти к цели и добиваться желаемого как в учёбе, спорте, так и на подиуме»,- отметил Рейнхард.

Победительница конкурса в категории «Мисс» Валерия Васильева, несмотря на свой юный возраст, уже состоявшийся дизайнер, ее озорные и яркие коллекции пользуются популярностью не только среди подростков.

Валерия Васильева ФОТО: Карина Ваус

Вийвика Меритеэ, победительница конкурса в младшей категории - целеустремлённая девушка, владеет несколькими языками и мечтает стать графическим дизайнером.

Все участники (помимо титулов и корон) получили призы и подарки от спонсоров и партнеров конкурса. Подсластил жизнь на конкурсе и после него ресторан Kitchen Rõõm, каждый участник получил в подарок журнал «Красивая жизнь», подарки от квест-комнаты Playzone.ee и от кинофирмы Bestfilm.eu. Прически от Kaneva Hair Studio и макияж от Катерины Лынник сделали образы участников близкими к совершенству.

Участники конкурса ФОТО: Карина Ваус